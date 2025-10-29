Cercasi medici condotti. Nell’Italia dei paesi la sanità è una chimera

true false

Ci sono luoghi in Italia in cui si resta senza un medico di famiglia per settimane, a volte per mesi. Un tempo erano emergenze occasionali, gestite con soluzioni tampone. Ora sono una geografia stabile della crisi sanitaria. Limbiate, 4.712 assistiti rimasti scoperti in Brianza. Rescaldina, hinterland milanese: quattromila pazienti in attesa per lunghi periodi dopo un pensionamento non coperto. Nei municipi periferici di Roma, come il Trullo e Ostia, migliaia di cittadini sono rimasti senza asse