Cercasi medici condotti. Nell’Italia dei paesi la sanità è una chimera

Nelle aree interne di varie regioni, come Marche, Abruzzo o Molise un solo medico copre vasti territori. Oltre la metà dei Mmg supera il massimale di 1.500 pazienti ciascuno
Ci sono luoghi in Italia in cui si resta senza un medico di famiglia per settimane, a volte per mesi. Un tempo erano emergenze occasionali, gestite con soluzioni tampone. Ora sono una geografia stabile della crisi sanitaria. Limbiate, 4.712 assistiti rimasti scoperti in Brianza. Rescaldina, hinterland milanese: quattromila pazienti in attesa per lunghi periodi dopo un pensionamento non coperto. Nei municipi periferici di Roma, come il Trullo e Ostia, migliaia di cittadini sono rimasti senza asse