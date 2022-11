In vista degli ottavi di finale di Champions League che si terranno tra febbraio e marzo 2023, oggi 7 novembre 2022 ci sono stati i sorteggi per gli accoppiamenti delle squadre che hanno passato la fase a gironi e che si scontreranno in quell’occasione. Tutto sommato alle italiane è andata bene: sono stati evitati gli accoppiamenti più pericolosi. Il Milan sarà contro il Tottenham, Napoli contro l’Eintracht e l’Inter contro il Porto. L’incontro più atteso sarà probabilmente quello fra il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco.

Il sorteggio

Il sorteggio deve rispettare questi principi:

Le prime dei gironi sono teste di serie rispetto alle seconde.

I club della stessa nazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio.

Le prime dei gironi devono essere sorteggiate contro le seconde di gruppi diversi rispetto al proprio.

Le seconde giocano l’andata in casa

Come avviene l’estrazione

I nomi delle squadre arrivate seconde ai gironi vengono messi in otto palline, poi collocate in un’urna. Viene estratta una pallina dall’urna. La squadra sorteggiata viene considerata come squadra di casa della partita 1.

Considerando i principi, prima elencati, che guidano il sorteggio, il computer mostra quali squadre vincitrici dei gironi può incontrare. I nomi di queste squadre sono inseriti in un’urna. Una pallina viene quindi estratta da quell’urna per completare l'accoppiamento della partita 1.

La procedura appena descritta viene ripetuta per le rimanenti partite.

Se il computer indica che solo una vincitrice dei gironi è idonea a giocare come squadra ospite di una partita, allora quella squadra viene assegnata automaticamente alla partita e non viene estratta alcuna pallina.

Quali sono le squadre arrivate agli ottavi

Sono sedici le squadre arrivate agli ottavi di Champions.

Vincitrici dei gironi (teste di serie):

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Secondo dei gironi:

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Eintracht Frankfurt (GER)

Inter (ITA)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

I sorteggi

Leipzig (GER) – Manchester City (ENG)

Club Brugge (BEL) – Benfica (POR)

Liverpool (ENG) – Real Madrid (ESP)

Milan (ITA) – Tottenham (ENG)

Eintracht Frankfurt (GER) – Napoli (ITA)

Dortmund (GER) – Chelsea (ENG)

Inter (ITA) – Porto (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) – Bayern (GER)

