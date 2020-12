«L'esplosione è avvenuta in una fabbrica di munizioni che si trova nei pressi della zona marina: ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona. Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci sono tre morti». Con queste parole Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino, in provincia di Chieti, ha confermato a Rainews24 l'esplosione in una fabbrica di proiettili nel paese.

Secondo le informazioni rilasciate a LaPresse dai vigili del fuoco, sono almeno tre le vittime dell'esplosione avvenuta all'interno della fabbrica specializzata nel recupero di esplosivi da armamenti dismessi. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro.

© Riproduzione riservata