La Guardia di Finanza ha denunciato Cicciogamer89, il noto youtuber romano, con l’accusa di non aver versato al fisco oltre un milione di euro. Le accuse sono di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire al fatturato dello youtuber grazie all’analisi dei contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione. Il procedimento è ancora nelle fasi delle indagini preliminari e in attesa di giudizio definitivo.

«Ho sempre pagato tutto quello che dovevo», dice lo youtuber in una storia Instagram commentando la notizia. «C’è un controllo fiscale sulla mia persona riguardo gli ultimi cinque anni ma penso come per migliaia di persone in questo momento e non c’è ancora alcuna cartella esattoriale, si sta ancora discutendo», ha aggiunto. «Vi giuro non sono un evasore e tantomeno mi va di evadere, ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e me ne sono sempre lamentato in live, però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondersi, io voglio parlare di questa cosa qua».

«Ho fatto quaranta minuti di chiacchierata con il mio commercialista e non ci risulta questa mancanza verso le fiamme gialle», ha specificato. «Ora sto cercando di capire come posso muovermi al meglio», ha concluso.

Chi è Cicciogamer

Mirko Alessandrini, alias Cicciogamer89, è un giovane 33enne romano molto conosciuto su Youtube. Il suo canale ha oltre 3.55 milioni di iscritti e i suoi video contano milioni di visualizzazioni. Ha aperto il suo canale online dieci anni fa e nei contenuti che propone intrattiene gli utenti giocando ai videogame, soprattutto a Clash Royale e Fortnite.

La sua bravura lo ha reso molto famoso, oggi Mirko Alessandrini è tra gli youtuber italiani più conosciuti e seguiti. Oltre ai gameplay pubblica anche video del suo format “In cucina con Ciccio”, dove diffonde contenuti nel quale è intento a cucinare diverse ricette.

Negli anni ha pubblicato anche due libri, il primo è “Io, me e me stesso” edito da Mondadori, un testo molto personale e incentrato sulla sua vita. Mentre l’altro libro è più tecnico, si tratta di una guida del videogioco Fortnite – libro edito da Salani – molto popolare tra i più giovani. A fornirgli ulteriore popolarità è stato un episodio accaduto in un programma televisivo sul canale La7, quando il giornalista Gianluigi Nuzzi, discutendo con l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, le aveva chiesto se conosceva Cicciogamer a dimostrazione della sua vicinanza ai giovani. La risposta dell’ex ministra è stata negativa, ma il video è diventato virale. Su Instagram Cicciogamer è seguito da oltre 1.5 milioni di persone.

