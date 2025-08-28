Per la prima volta la manifestazione si tiene in Africa. L’obiettivo è far crescere il movimento nel continente, ma il rischio è un grande flop tra prezzi alle stelle, nazionali che manderanno selezioni ridotte, l’altitudine e le preoccupazioni per la guerra nel vicino Congo, con Kigali che sostiene i gruppi ribelli M23. Ma il console Davite assicura: «È un paese piccolo, in grande crescita economica e sicuro»

Dice David Lappartient, presidente francese dell’Union cycliste internationale, che il suo sogno era portare il Mondiale di ciclismo in Africa. Ancora un mese e quel sogno sarà realtà, dopo tanti ostacoli e polemiche anche feroci: a Kigali, in Ruanda, si svolgerà la prima rassegna iridata nel continente africano. Per quanto riguarda la gara élite maschile, il 28 settembre, il favorito numero uno sarà il campione del mondo in carica, Tadej Pogacar, esattamente come lo è al Tour de France, al Giro delle Fiandre, al Lombardia o sullo sterrato delle Strade Bianche.

C’era bisogno di andare fino in Ruanda per veder vincere Pogacar? Se lo chiedono le molte federazioni nazionali che hanno annunciato nel tempo il loro disimpegno: manderanno a Kigali spedizioni ridotte all’osso. A febbraio la Danimarca aveva anticipato che non avrebbe mandato le squadre giovanili per risparmiare, pochi giorni fa l’annuncio che i danesi rinunceranno anche ai cronomen professionisti, portando in Ruanda soltanto la squadra élite per la corsa in linea. Ma quasi contemporaneamente Jonas Vingegaard, che era la loro carta migliore, ha detto che non correrà il Mondiale. Mads Pedersen aveva già detto di no in precedenza.

La squadra norvegese Uno-X ha incoraggiato i suoi corridori sparsi in diverse nazionali a non andare in Africa. «Non abbiamo messo veti, ma abbiamo chiarito che ci sono altre priorità per il team», ha spiegato il manager Thor Hushovd. Mancheranno l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert: ritengono il percorso troppo duro. E poi c’è il problema dell’altitudine: Kigali è a 1.567 metri, serve una preparazione mirata per resistere.

Defezioni e polemiche

Insomma, andare a correre in Ruanda costa troppo: in termini di fatica, ma soprattutto di soldi. Le federazioni europee hanno denunciato che, rispetto ai primi sopralluoghi di due anni fa, i prezzi degli alberghi della capitale sono raddoppiati. Nathalie Clauwaert, dg della federazione belga, ha calcolato che mandare la squadra a Kigali costerà il doppio di quanto era costata la trasferta del 2022 a Wollongong, in Australia.

La Francia ridurrà la nazionale a tre atleti per categoria. Ai primi di giugno anche l’Italia aveva annunciato una formazione decurtata con solo cinque dei corridori élite invece di otto, e tagli in tutte le categorie giovanili. Nelle ultime ore la federazione ha invece ufficializzato che andrà in Ruanda una selezione completa per le nazionali élite maschile e femminile. La spedizione sarà composta da 45 persone, di cui 27 corridori.

A questi inciampi bisogna sommare la politica. A febbraio una mozione del parlamento europeo - che ha raccolto 443 voti a favore e 4 contrari - ha invitato l'Unione europea a sospendere il partenariato per le materie prime con il Ruanda, perché sostiene i ribelli del gruppo M23 nella Repubblica Democratica del Congo.

Tra le varie richieste, c’era anche quella di cancellare i Mondiali di ciclismo. Ma non c’è stato seguito, e l’Uci ha potuto tenere ferma la sua decisione. L’idea forte sostenuta da Lappartient è quella di globalizzare il ciclismo su strada – sport tradizionalmente europeo – e di promuovere questo obiettivo attraverso il suo World cycling centre. «Vogliamo vedere sempre più non europei salire sul podio», ha detto apertamente Jacques Landry, direttore canadese del WCC.

Ma il timore dei paesi europei sembra essere quello che il Mondiale di ciclismo diventi parte di una più ampia campagna di "sportwashing": un modo per migliorare l'immagine del Ruanda contro chi accusa il regime attuale di reprimere il dissenso politico e di ostacolare il diritto alla libertà di parola, oltre ad altre violazioni dei diritti umani.

«La Svizzera dell’Africa»

Parlare con il console italiano in Ruanda, Giovanni Davite, ci aiuta a capire cosa aspettarsi arrivando a Kigali. Nato a cresciuto in Congo da famiglia del vercellese, laureato in Ingegneria a Genova, tornato a Kigali con la moglie scozzese dopo 40 anni in cui ha lavorato un po’ in tutto il mondo. In Ruanda la sua famiglia importa e distribuisce prodotti farmaceutici, medicali e diagnostici e possiede alcune farmacie. La sua casa è affacciata sull’ultimo chilometro del percorso iridato: salita e pavé.

«Il Ruanda è un paese piccolo e sicuro, è la Svizzera dell’Africa. Dal 2006 l’economia cresce dal 6 al 10 per cento ogni anno, c’è un boom incredibile. Chi viene a Kigali e ci torna dopo tre mesi non la riconosce. Il Ruanda ha una superficie di 27.000 km quadrati, è poco più grande della Sicilia, ma ha 14 milioni di abitanti e continuano a crescere, il 70 per cento ha meno di 35 anni. Attualmente si sta cercando di bypassare l’industrializzazione tradizionale e orientarsi verso settori ad alto valore aggiunto come l’informatica. Ci sono società europee, anche italiane, che fanno sviluppare i software qui».

Gli italiani residenti in Ruanda iscritti all’Aire sono un centinaio. Alcuni sono imprenditori, c’è anche un cardiochirurgo. «Vengono medici da tutto il mondo, il sistema ospedaliero migliora. Kigali è pulita, sicura, ordinata, cominciano a esserci buone scuole. Ora si candiderà per ottenere un’agenzia delle Nazioni Unite». Il problema della sicurezza è relativo, secondo il console Davite. «In questo momento si gira senza problemi. A ovest, al confine con il Congo, l’M23 ha preso diversi territori, ma è alleato del Ruanda. Donald Trump ha detto che avrebbe risolto la crisi in un mese: ci sta mettendo di più, ma c’è una trattativa tra Ruanda e Congo a Washington e una tra M23 e Congo a Doha. Sono segnali positivi per tutta l’area».

Obiettivo Formula 1

Se gli eventi sportivi e gli atleti sono in genere isolati dal mondo reale, la paura di chi si è impegnato per portare il primo Mondiale di ciclismo in Africa era quella di un passo falso clamoroso. «Se avessimo perso questo evento avremmo distrutto il ciclismo africano», dice Kimberly Coats, ceo del Team Africa Rising, responsabile di un programma di individuazione, allenamento e gare di talenti in Benin, Sierra Leone, Togo e diverse altre nazioni del continente. «Avremmo alimentato la narrazione secondo cui l'Africa è pericolosa».

L’eritreo Biniam Girmay, che nel 2022 è stato il primo africano nero a vincere una grande classica del World Tour (la Gand-Wevelgem) e al Tour de France 2024 ha portato a casa la maglia verde, ha dimostrato che gli africani possono competere ai massimi livelli. Non vincerà il Mondiale di Kigali, è decisamente proibitivo per un uomo veloce come lui, ma si porterà dietro un continente.

A metà agosto, 181 corridori africani avevano punti Uci, contro appena 92 corridori statunitensi. Ci sono 106 corridori africani (di soli 10 paesi) in squadre professionistiche, gli Stati Uniti ne danno la metà: 53. Nonostante l'enorme disparità nell'accesso all'equipaggiamento, alle infrastrutture, all'alimentazione e semplicemente alla ricchezza: il Pil complessivo è 27 volte inferiore. «C’è molta attesa per questo Mondiale, e le istituzioni sanno che è un’opportunità unica per fare una bella pubblicità al Ruanda e permettere di fare altri eventi in futuro», dice ancora il console Davite.

Si è già parlato ai massimi livelli di portare a Kigali un gran premio di Formula 1. L’Africa vuole correre, disperatamente.

