Al Salone del risparmio 2023, al Mico di Milano, torna sotto i riflettori dei professionisti del risparmio gestito il fattore geopolitico. Al punto che alle conferenze di esperti geopolitici come Lucio Caracciolo, direttore di Limes o di Dario Fabbri, direttore di Domino, di Carlo Altomonte della Sda Bocconi o di Vittorio Grilli, di Jpmorgan ed ex ministro delle Finanze, c’erano code di partecipanti esclusi dalle sale per un eccesso di adesioni e che aspettavano pazienti di poter entrare. Ma perché la geopolitica è tornata così in auge nel mondo del risparmio?

«La geopolitica è tornata al centro dello scenario dopo l’invasione russa dell’Ucraina, riprendendosi un ruolo che ha sempre rivestito nella storia di tipo macroeconomico dell’umanità come fattore d’influenza dei traffici, dei commerci e delle relazioni fra i paesi», dice a margine del Salone Enzo Corsello, country Head Allianz global investors.

«Per 30 anni abbiamo vissuto in una parentesi che parte dalla caduta del muro di Berlino e si conclude con l’invasione russa dell’Ucraina, una situazione che vede la fine del mondo unipolare. Cambia il paradigma e il ritorno della centralità geopolitica diventa un aspetto connotante dei mercati finanziari», conclude Corsello che ha appena terminato un incontro in cui ha analizzato il fronte europeo alla luce del conflitto russo-ucraino e degli impatti sulla dinamica economica del Vecchio continente, la traiettoria politica, economica e strategica dei rapporti tra Usa e Cina, e il ruolo dei produttori di petrolio mediorientali e latino-americani nell’attuale equilibrio internazionale. Anche Vittorio Grilli, chairman Cib Emea di JpMorgan ed ex ministro delle Finanze italiano, ha ricordato che nell’attuale contesto gli Stati Uniti non sono più la potenza dominante e che l’Europa nelle crisi prospera, mettendo in campo l’unione bancaria e gli eurobond e prendendo atto che non potrà più a lungo vivere sotto lo scudo americano.

A preoccupare Grilli è la cosiddetta “greedy inflation”, cioè l’inflazione da avidità e provocata da un’ondata di aumenti dei prezzi non Sempre giustificati cui occorre contrapporre l’opera dell’antitrust.

Impatto sociale

Anche Luca Tenani, Schroeders Country Head Italia, pensa che «coniugare Geopolitica e Finanza» sia «un punto fondamentale per interpretare il mondo di oggi per un mondo cambiato repentinamente sotto la spinta di cataclismi come il covid e la guerra in Ucraina e l’aumento delle pensioni tra usa e Cina. I rischi geopolitici sono difficili da prevedere perché hanno un carattere temporale e vanno a influenzare tutti i mercati internazionali».

Per questo Schroeders ha invitato Caracciolo, direttore di Limes, a parlare davanti a un uditorio in religioso silenzio di rapporti Usa e Cina, guerra in Ucraina, deglobalizzazione de riorganizzazione delle forniture (energia inclusa), populismo e ritorno all'attivismo fiscale dei governi dopo ĺ'era della austerità e dei tassi bassi. Per Caracciolo siamo passati da un'età in cui eravamo dei «delfini a un’età in cui dobbiamo diventare degli squali». Una metafora molto efficace. Non a caso il professore Carlo Altomonte della Bocconi vede una situazione geopolitica simile alla caduta del Muro di Berlino.

Senza dimenticare la manifestazione organizzata da Etica SGR su sostenibilità, conflitti e armi nucleari. Come investire per il domani con un impatto sociale positivo? In altri termini come sarebbe un mondo senza guerra e com'è il mondo con la guerra? Qual è l'impatto sociale delle armi nucleari? Quali sono i rischi finanziari e cosa possiamo fare come investitori responsabili? Ne hanno parlato con Nello Scavo, corrispondente di guerra di Avvenire e con Susy Snyder, esperta di armi nucleari e membro del comitato direttivo di Ican, realtà insignita del primo Nobel per la pace 2017 che ha promosso l’accordo internazionale per mettere al bando le armi nucleari.

Anche Fidelity International è tornata al salone di Risparmio con una conferenza dedicata a Cina e Stati Uniti per scoprire gli aspetti che rendono queste due super potenze mondiali più simili di quanto siano solite pensare. La conclusione? L'idea è che Cina e Stati Uniti (due economie spesso in conflitto) possono convivere, almeno nei portafogli degli investitori.



© Riproduzione riservata