Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato a 8 anni Grillo, Capitta e Lauria e a 6 anni e sei mesi Corsiglia. Il pm Capasso aveva chiesto per tutti nove anni di carcere, le difese l’assoluzione per insussistenza del fatto

Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, e tre suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, sono stati condannati nel processo a loro carico per violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze.

I giudici, dopo una camera di consiglio durata tutto il pomeriggio, hanno condannato a 8 anni Grillo, Capitta e Lauria e a 6 anni e sei mesi Corsiglia. Si conclude così il primo grado del processo, a sei anni di distanza dai fatti.

La pronuncia è arrivata oggi dopo un rinvio inatteso, perché il presidente del collegio Marco Contu, prima dell’udienza del 3 settembre, è stato colpito da un grave lutto.

Il processo è ripreso con le ultime controrepliche delle difese degli imputati, affidate agli avvocati Alessandro Vaccaro, Andrea Vernazza, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu. La studentessa italo-norvegese, vittima del presunto stupro di gruppo, non ha presenziato all’ultima udienza. «La ragazza fisicamente non ci sarà, perché gliel’ho vivamente sconsigliato, ma è come se fosse qui», ha detto la sua avvocata Giulia Bongiorno. Assenti in udienza anche i quattro imputati.

Le conclusioni

Il pubblico ministero Gregorio Capasso, con una requisitoria di otto ore suddivisa in due giorni, lo scorso 10 luglio aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a 9 anni di reclusione con le attenuanti previste dal codice penale: il figlio di Beppe Grillo e i suoi amici, per il pm, sono da considerare «inattendibili» perché hanno «adattato la loro versione a seconda delle indagini». Questa per il procuratore era la chiave di lettura del processo: Capasso ha ribadito la contestazione di violenza sessuale di gruppo per tutti, compreso Corsiglia, l’unico che in aula ha ammesso un rapporto sessuale, che ha però sostenuto fosse consenziente e negato di aver abusato di lei e della sua amica insieme agli altri.

Ciro Grillo

«Una sopravvissuta alla violenza ma morta dentro», aveva detto Bongiorno, auspicando «una sentenza nella quale sia riconosciuta la correttezza di questa denuncia così difficile, e un vero riscontro al fatto che la scelta di denunciare in Italia ha un senso ancora oggi».

Le difese dei giovani, invece, avevano chiesto per tutti l’assoluzione perché il fatto non sussiste, sostenendo la non credibilità della vittima, anche in riferimento ad un secondo presunto stupro da lei denunciato in Norvegia e che poi ha ritrattato. «Abbiamo portato all'attenzione del collegio tantissimi elementi per dimostrare l'innocenza del nostro assistito e ovviamente soccorre il ragionevole dubbio laddove non ci sia la certezza dell'innocenza. La nostra richiesta è quella di assoluzione piena perché il fatto non sussiste, il rapporto che c'è stato era consenziente», ha detto l'avvocato Gennaro Velle, che con la collega Antonella Cuccureddu difende Francesco Corsiglia.

L’inchiesta della procura è durata per due anni, fino al rinvio a giudizio disposto dal gip di Tempio Pausania il 26 novembre 2021.

La vicenda

A denunciare la violenza è una ragazza appena maggiorenne di origine scandinava, che sporge denuncia a Milano e racconta di aver subito una violenza di gruppo nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019 in una villa a porto Cervo. Secondo la ricostruzione, lei e una sua amica hanno conosciuto un gruppo di genovesi in discoteca e li hanno seguiti a casa loro: li sarebbero avvenute le violenze ai danni della italo-scandinava, mentre l’amica si sarebbe addormentata e anche lei avrebbe subito abusi.

Gli indagati per la violenza sono quattro: Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, e i suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria che erano con lui in vacanza in Costa Smeralda. I quattro ammettono il rapporto sessuale di gruppo ma sostengono che fosse consenziente.

I carabinieri acquisiscono un video di quella serata che mostra anche i rapporti sessuali ma che viene interpretato in modo opposto dalle parti.

Ad amplificare la vicenda dal punto di vista politico è stato l’intervento di Beppe Grillo, che il 19 aprile 2021 ha condiviso un video in cui ha detto che «Non è vero che c'è stato lo stupro, arrestate me» e ha definito i ragazzi «quattro coglioni, non quattro stupratori», mentre la presunta vittima «viene stuprata la mattina, il pomeriggio fa kitesurf e denuncia dopo 8 giorni».

