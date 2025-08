Masafer Yatta – «È un altro martire che si aggiunge alla lista», dicono i ragazzi di At-Tuwani, uno dei villaggi rurali più popolosi del Masafer Yatta, a sud di Hebron, dopo l’uccisione di Awda Hathaleen, attivista palestinese. Ad ammazzarlo, il 28 luglio, durante un raid nel villaggio di Umm al-Khair, è stato Yinon Levy, volto noto e tra i più violenti dei coloni israeliani, sottoposto anche a sanzioni statunitensi, poi ritirate da Donald Trump. Ha aperto il fuoco e ha colpito al petto Hathaleen, deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.

La stessa sera una decina di giovani palestinesi si sono radunati fuori a una casa di At-Tuwani, circondati da attivisti italiani, lì per dare supporto alla popolazione e per provare a usare il proprio passaporto come forma di aiuto. In cerchio, taciturni, alcuni guardano il vuoto, altri il video dello sparo.

«Prima di morire ti passano davanti tutti i momenti della vita», spezza il silenzio uno di loro. Sono ragazzi poco più che ventenni, alcuni sono anche più piccoli, e Hathaleen era per loro un amico, un fratello, un cugino. Dopo quanto accaduto le forze militari israeliane hanno arrestato cinque palestinesi e due internazionali, tra cui un italiano.

Non si sono fermate neanche davanti alle commemorazioni del giovane, hanno assaltato la tenda, allontanato palestinesi e internazionali e hanno dichiarato l'area zona militare chiusa. Nei giorni seguenti la tensione è cresciuta e la repressione inasprita: altri nove arresti, poi altri quattro. Si è trattato di detenzioni preventive perché erano tutte persone presenti il giorno dell’omicidio.

Al momento del rilascio le condizioni sono state: vietato parlarsi per sessanta giorni; una sanzione pecuniaria e il divieto di avvicinarsi alla zona. Il corpo dell’attivista invece non è ancora stato riconsegnato alla famiglia e la polizia israeliana sta ponendo clausole anche su questo, come un limite di partecipanti al funerale e che non venga seppellito nel villaggio dov’è nato e cresciuto.

Resistere agli abusi

Ma la resistenza palestinese non abbassa la testa: settanta donne di Umm al-Khair, indignate, hanno iniziato uno sciopero della fame che durerà finché il corpo di Hathaleen non tornerà a casa. È una protesta anche contro le detenzioni: «Hanno preso i nostri figli, anche se non hanno fatto nulla di male. Loro sono la nostra forza, sono la nostra protezione», dice una madre.

La paura sparisce: «Resistere è molto più importante», affermano i palestinesi del posto minacciati ogni giorno da violenze dei coloni e restrizioni militari imposte da Israele. Nel farlo mettono in conto anche la possibilità di perdere la vita, ma è spiazzante la lucidità con cui dicono che il loro progetto, la Palestina libera, verrà portato avanti.

Quello di Hathaleen è solo l’ultimo dei drammatici episodi che caratterizzano le giornate. Dal 7 ottobre 2023, i morti della Cisgiordania sono stati oltre mille. Non è inconsueto entrare nelle case della zona e vedere foto di giovani che hanno perso la vita durante la resistenza.

Nell’ultima settimana l’area del Masafer Yatta, attraversata da volontari di progetti civili internazionali come Operazione Colomba e Mediterranea, sarebbe dovuta essere in festa per i risultati del Tawjihi, un esame molto importante che segna la fine del percorso scolastico secondario e determina l’ammissione all’università.

«Tutti si meritano il diploma - dice la mamma di una ragazza mentre aspetta i risultati - ma i nostri figli di più perché studiano sotto un regime di occupazione». Invece i giorni sono stati rovinati da violente aggressioni.

Accerchiati

At-Tuwani, dove sistematicamente i coloni israeliani pascolano il loro bestiame nelle terre dei residenti, causando danni, nel pomeriggio del 25 luglio, è stata invasa da un centinaio di persone, tra coloni e soldati, con il finto pretesto di cercare una pecora. Dicevano fosse stata rubata. Hanno accerchiato l’intero villaggio, chiudendo le vie di uscita.

«È l’annessione», dice terrorizzato un abitante del posto. Il giorno prima infatti, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una mozione che impegna il governo a procedere all’annessione della Cisgiordania occupata da Israele fin dal 1967. Seppur il voto per ora non sia vincolante, gli attacchi sono diventati sempre più frequenti.

Inoltre gli attivisti internazionali sul posto hanno l’impressione che il loro privilegio di cittadinanza, quindi il passaporto, non sempre riesca a disincentivare gli attacchi. Tanti gli arresti e gli atti intimidatori negli ultimi giorni.

«Un’ondata di persone armate ha occupato il villaggio», racconta un attivista di Operazione colomba. «Non è stato subito chiaro cosa stessero cercando e soprattutto come avrebbero strumentalizzato la situazione», aggiunge. «Vedere un dispiegamento di così tante forze, per così tanto tempo – il tutto è durato per l’intero pomeriggio – lasciava intendere che il pretesto del furto della pecora fosse un modo per amplificare lo stato di terrore», conclude l’attivista.

I palestinesi dell’area e i volontari internazionali sono intervenuti filmando quanto stava accadendo; la risposta degli israeliani è stata quella di trattenerne un gruppo e razziare il villaggio rubando tre pecore. Non è comunque bastato: nella notte i coloni sono tornati e hanno rubato un altro agnello.

Tante le azioni che tendono a rendere la vita della popolazione impossibile. C’è un colono che ogni giorno va ad Ar Rakeez, villaggio vicino ad At-Tuwani, spesso di notte, si apposta vicino alla casa di una famiglia con la macchina e mette musica ad altissimo volume. Il testo della canzone in arabo è una serie di insulti nei confronti del capo famiglia che ha perso una gamba per un colpo che il colono stesso gli ha sparato qualche mese fa.

«La mia famiglia possiede questa terra da generazioni, ora vogliono cacciarci dicendo che non è più nostra. Come possono farlo?», dice suo figlio. Un altro mentre controlla la casa dice agli attivisti di nascondersi in caso arrivi la polizia e la figlia più piccola continua a giocare.

La battaglia dei palestinesi sembra essere silenziosa, ma ostinata: con tutta la forza che hanno, della comunità, dell’identità e del radicamento, proteggono la loro terra con una forma di resistenza non violenta, fatta di pastorizia e case ricostruite distruzione dopo distruzione. C’è dedizione, volontà e consapevolezza.

