Un cittadino marocchino è stato ucciso in una sparatoria con i carabinieri a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. L’uomo girovagava per le strade del paese urlando e i cittadini, allarmati, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia locale ed i carabinieri sembrano aver provato a calmare l’uomo e hanno poi cercato di immobilizzarlo con il taser.

L’uomo a quel punto sarebbe riuscito a sottrarre a un militare la pistola d’ordinanza e avrebbe cominciato a sparare, ferendo un vigile, Alex Frusti, che è stato trasferito all’ospedale San Bortolo di Vicenza. In risposta al gesto un carabiniere ha preso la sua pistola e ha sparato, uccidendolo.

