gli impresari in società col ministro

Clan, affari e prestanome: le amicizie borderline del socio di Crosetto

Nello Trocchia
27 novembre 2025 • 20:07Aggiornato, 27 novembre 2025 • 21:07

Il capo della Difesa ha venduto a 257mila euro le quote all’amico Mangione. La replica: «Tutto regolare». Tutte le relazioni pericolose dell’imprenditore

Roma, via del Teatro Marcello, novembre 2021. I carabinieri fermano il socio del ministro Guido Crosetto, Gaetano Mangione, in compagnia di Danilo Maglio: «Quest’ultimo viene indicato più volte da Pasquale Striano, quale uomo di fiducia di Domenico Gallo, personaggio vicino alla cosca della famiglia Piromalli». Gaetano Mangione è il socio storico di Crosetto dal quale il ministro della Difesa ha appena incassato 257mila euro per la vendita delle quote societarie che possedeva in tre srl. Striano

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.