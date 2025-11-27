Clan, affari e prestanome: le amicizie borderline del socio di Crosetto

Il capo della Difesa ha venduto a 257mila euro le quote all’amico Mangione. La replica: «Tutto regolare». Tutte le relazioni pericolose dell’imprenditore
Roma, via del Teatro Marcello, novembre 2021. I carabinieri fermano il socio del ministro Guido Crosetto, Gaetano Mangione, in compagnia di Danilo Maglio: «Quest’ultimo viene indicato più volte da Pasquale Striano, quale uomo di fiducia di Domenico Gallo, personaggio vicino alla cosca della famiglia Piromalli». Gaetano Mangione è il socio storico di Crosetto dal quale il ministro della Difesa ha appena incassato 257mila euro per la vendita delle quote societarie che possedeva in tre srl. Striano