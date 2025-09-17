il boss della camorra parla con domani

Il padrino a processo: «Noi Moccia? Siamo un brand, come Armani»

Nello Trocchia
17 settembre 2025 • 07:00

Per l’antimafia, da decenni sono un brand criminale della camorra più potente. Eppure la giustizia fatica a fare il suo corso con un processo infinito. «Siamo stati boss, ora non lo siamo»

Per capire lo stato della giustizia italiana e del contrasto al crimine organizzato bisognava varcare la soglia dell'aula 215 del tribunale di Napoli, dove ieri si è celebrata l'udienza del processo al clan Moccia. Ribattezzati i signori della camorra, si tratta di una famiglia ritenuta tra le più potenti della Campania e del Lazio, sopravvissuta al sangue e agli omicidi degli anni ottanta. Di stanza a Roma da anni, i fratelli Angelo, Antonio e Luigi Moccia vengono considerati, dalla procura gui

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e i misteri sulla cattura del boss, il suo ulimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. 