Secondo un rapporto Cida-Censis è significativa la quota di lavoratrici e lavoratori che dichiarano di avere reti di tutela molto fragili a fronte dell’aumento di rischi e nuove incertezze. I salari non adeguati al costo della vita influiscono nella quotidianità di lavoratrici e lavoratori

Una classe media a cui si chiede di essere la locomotiva del paese per far girare l’economia, ma che nei fatti è sempre più in difficoltà. Stretta nella morsa di spese sempre più alte, salari fermi e welfare insufficiente. «Quando ci siamo trasferiti a Roma, dieci anni fa, sapevamo che avremmo dovuto mettere in conto delle spese aggiuntive, ma non avevamo capito quanto avrebbero influito sulla nostra famiglia». Giuseppe racconta cosa significa per una coppia di professionisti, entrambi nel settore marketing, arrivare in una grande città e affrontare i problemi di una metropoli con gli stipendi che non vanno a pari passo con gli aumenti del costo della vita.

«I nostri stipendi sono rimasti gli stessi, ma intorno è aumentato tutto: i soldi della babysitter perché qui siamo soli, le spese e i soldi per curarci», ma anche l’affitto che si è alzato nel tempo e le uscite per le terapie della figlia «non supportati dalla sanità pubblica, ma interamente sulle nostre spalle».

Pensavano che avere due redditi medi bastasse, invece l’anno scorso sono stati costretti a chiedere un finanziamento: «Contemporaneamente si è rotta la macchina, sono aumentate le spese condominiali e mia moglie ha dovuto far fronte a degli interventi dentistici costosi».

Bastano una serie di imprevisti per mettere in difficoltà un nucleo familiare con due solide entrate fisse. Ma la loro storia è quella di tanti professionisti della classe media di cui, come racconta il rapporto Cida-Censis, è significativa la quota che dichiara di avere reti di tutela molto fragili; a fronte dell’aumento di rischi e nuove incertezze.

Casa, viaggi e imprevisti

Per Francesca Alice Vianello, professoressa associata di sociologia economica e del lavoro dell’Università di Padova: «La classe media arranca nella gestione delle risorse economiche familiari e, rispetto al passato, è sempre più dipendente dalla ricchezza familiare». Le famiglie subiscono l’aumento dei prezzi e diminuisce anche la loro possibilità di accantonare denaro.

Le spese più importanti per la famiglia con due figli di Valentina Divitini, libera professionista milanese, sono «quelle per il mutuo, le bollette e la spesa. Per fortuna qualcosa riusciamo a mettere via ma, a parte alcuni mesi in cui abbiamo qualche entrata extra, parliamo di cifre decisamente basse».

Anche il compagno, Massimo Fiorio, che lavora in un’agenzia di comunicazione in ambito IT e che arrotonda con dei lavori da creator su Instagram, segnala delle rinunce familiari: «Viaggi sia lunghi che qualche weekend all'estero». Ma anche le spese alimentari per quattro persone: «Abbiamo quasi smesso di servirci da una nota catena di supermercati diventata quasi insostenibile, optando per soluzioni più economiche».

C’è una differenza tra il loro stile di vita oggi e quello di 7-8 anni fa: «Ci sono cose che ora o non potremmo permetterci - la casa, ad esempio - o che faremmo molta più fatica ad acquistare, come l’automobile». Le preoccupazioni per il futuro di questa famiglia riguardano «la pensione che probabilmente non vedremo mai» ma anche l’eventuale gestione dei genitori anziani, le spese dentistiche e qualsiasi altro tipo di imprevisto: «Un’auto da cambiare, qualche problema della casa non coperto dall’assicurazione condominiale, ma anche l’aumento insensato di qualcosa di fondamentale».

Cibo, pensioni e salute

A Padova vive una coppia di psicologi liberi professionisti con una figlia di 5 anni. Il padre Andrea racconta che, con budget famigliare della home banking alla mano, «la voce di spesa più consistente è quella relativa agli alimentari, seguita da dalle spese mediche, bollette e tasse». Per la loro famiglia scegliere un’alimentazione di qualità, sostenibile e sana «sta diventando un lusso per pochi, come il diritto alla salute che dovrebbe essere garantito dalla Costituzione».

Anche per il loro nucleo familiare una delle preoccupazioni costanti è quello della pensione: «Il calcolo previsionale ad oggi, non riuscendo a versare la percentuale massima di contributi, è sotto i 1000 euro al mese». Cifra che ovviamente non basterà a coprire le spese della vecchiaia.

Rispetto ad eventuali imprevisti derivanti dai loro mestieri da liberi professionisti, «non esiste una forma di protezione e tutela che possa farti sentire pienamente al sicuro. Il doversi fermare, anche solo per l’influenza stagionale, anche nel caso sia nostra figlia ad ammalarsi, si fa sentire sul bilancio mensile».

Si riesce a risparmiare poco e con fatica: «L’unica cosa che stiamo riuscendo a mettere da parte e che molto spesso coincide con l’assegno unico - racconta Andrea - sono i soldi per l’università di nostra figlia, sempre se vorrà farla». Ma eventuali emergenze potrebbero costringerli a «chiedere prestiti o finanziamenti, come già è avvenuto per l’acquisto dell’auto o per i lavori di manutenzione straordinaria della casa».

Anche l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha recentemente pubblicato un rapporto secondo cui, tra il 2008 e il 2024, l’Italia è stato il paese del G20 con la crescita più bassa dei salari reali, al netto dell’inflazione. La progressiva erosione della classe media, dunque, continua inesorabile mentre i salari di questo paese continuano a non essere adeguati al costo della vita.

I dati e i racconti di vita delle persone, ancora una volta, parlano di una frattura profonda tra i racconti della politica di governo e lavoratori della classe media. Una parte importante del sistema paese che al momento arranca alla ricerca di stabilità e del perduto benessere.

© Riproduzione riservata