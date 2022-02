Nella terza serata di Sanremo 2022, giovedì 3 febbraio, hanno votato il pubblico tramite televoto (con un peso del 50 per cento sul risultato complessivo) e la giuria Demoscopica 1000 (sempre al 50 per cento). La media delle percentuali di voto e nelle prime due determina una nuova classifica generale.

Qui tutti gli articoli su Sanremo 2022

La classifica

Nella serata delle cover, venerdì 4 febbraio, a votare sarà il pubblico attraverso il televoto (che vale il 34 per cento del risultato complessivo), la Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33 per cento) e la Demoscopica 1000 (33 per cento). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata, e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Il vincitore verrà proclamato sabato sera con un meccanismo che coinvolge pubblico a casa, giuria demoscopica e stampa e la canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival.

© Riproduzione riservata