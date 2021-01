Dopo alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini, la procura della Repubblica di Bolzano ha fermato Benno Neumair come indiziato dei delitti di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli. Lo riporta una nota della procura che informa come, nei termini processuali, «verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari» e che «a tutela delle indagini e del diritto di difesa, allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni».

Dal 19 gennaio Benno Neumair risulta indagato per l’omicidio dei due genitori, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il possibile movente dell’uccisione sarebbe stato un litigio sugli studi universitari del ragazzo.

