In questi giorni, molti quotidiani hanno riportato come “notizia” il fatto che alcune persone siano risultate positive al Covid-19 dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino anti virus prodotto da Pfizer e BioNTech. Ma questi eventi sono davvero una notizia? Secondo le istruzioni riportate dalla stessa azienda farmaceutica, no. La road map per arrivare all’immunizzazione è molto chiara:solo dopo i primi dodici giorni dalla prima iniezione il soggetto che ha ricevuto la prima dose inizia a sviluppare l’immunità al virus. Per diventare completamente immune è però necessaria una seconda dose che viene iniettata a distanza di 21 giorni dalla prima e che raggiunge il suo effetto completo dopo 28 giorni dalla prima dose. Prima di 28 giorni dalla prima iniezione è quindi previsto il rischio che le persone si infettino.

