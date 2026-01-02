Come prendere la parola senza avere una voce: Sadia, ribelle in carrozza

true false

«Non parlo, ma ho molte cose da dire» è lo slogan di Francesca Giannetti, 19 anni da Roma, in arte Sadia. «Sono una persona disabile e non binaria». Sulla sua carrozzina in abito nero, borchie ai polsi e respiratore al collo, smanetta con il pc per comporre un nuovo pezzo e creare con l’intelligenza artificiale la sua voce. Sadia è un carillon punk, un dispositivo umano che mette in moto un racconto inedito e ribelle su come prendere la parola anche quando non si ha voce nel corpo e nella societ