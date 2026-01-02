la storia di francesca giannetti

Come prendere la parola senza avere una voce: Sadia, ribelle in carrozza

Diana Ligorio
02 gennaio 2026 • 07:10

Sulla carrozzina, la 19enne scrive di dolore, solitudine e discriminazioni. Canta con l’Ia «perché la mia voce naturale è solo un soffio». Un carillon punk che mette in moto un racconto

«Non parlo, ma ho molte cose da dire» è lo slogan di Francesca Giannetti, 19 anni da Roma, in arte Sadia. «Sono una persona disabile e non binaria». Sulla sua carrozzina in abito nero, borchie ai polsi e respiratore al collo, smanetta con il pc per comporre un nuovo pezzo e creare con l’intelligenza artificiale la sua voce. Sadia è un carillon punk, un dispositivo umano che mette in moto un racconto inedito e ribelle su come prendere la parola anche quando non si ha voce nel corpo e nella societ

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.