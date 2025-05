Mail esclusive di Domani rivelano le tensioni tra FdI e la Commissione Ue prima dell’audizione riservata sullo stato di diritto in Italia prevista per il 14 maggio. Il meloniano, assente alla riunione preparatoria, cerca di inserire speaker favorevoli al governo (il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno e Jacopo Coghe, portavoce di Pro-Vita) ma la presidente del gruppo di lavoro, Sophie Wilmès, conferma solo Francesco Greco («Lui è competente»). Un incontro cruciale per il governo Meloni tra preoccupazioni su giustizia, libertà di stampa con il caso Paragon e i diritti fondamentali delle persone Lgbt+

L’europarlamentare meloniano, Nicola Procaccini, chiuso nel suo ufficio dà segni chiari di nervosismo. Perché Bruxelles ha chiamato il governo Meloni a rapporto. L’Ue, preoccupata per lo “Stato di diritto” nel nostro paese, ha convocato una giornata di audizioni a porte chiuse per il 14 maggio.

La Commissione Libe, che si occupa di Giustizia e Affari Interni, tramite un gruppo di lavoro interno costituito per monitorare il rispetto della democrazia e dello stato di diritto nei Paesi membri, affronterà quattro principali capitoli sul caso italiano: giustizia, media, corruzione e diritti fondamentali, con particolare attenzione alle questioni relative ai diritti delle persone Lgbtq.

La giornata partirà con una panoramica del Rapporto sullo stato di diritto in Italia, seguito dagli interventi di esperti e rappresentanti di organizzazioni italiane e internazionali. Domani è entrato in possesso dell’agenda riservata. Tra gli auditi ci sarà Anm (l’Associazione nazionale magistrati), che discuterà del sistema giustizia e delle problematiche legate alla separazione delle carriere. Libera, l’associazione che lotta contro la criminalità organizzata.

Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, vittima di spyware nel caso Paragon. Il giornalista Sigfrido Ranucci per le pressioni subite dal servizio pubblico. Citizen Lab, il laboratorio canadese che ha indagato sulle operazioni dello spyware Paragon e sulla minaccia alla libertà di stampa. E anche le attiviste Lgbtq Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno e Roberta Parigiani, portavoce del Mit (Movimento Identità Trans).

Nel pomeriggio toccherà al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che parteciperanno da remoto e risponderanno alle domande dei deputati in un'audizione che sarà a porte chiuse.

Procaccini, co presidente del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei al Parlamento europeo, è nervoso proprio a causa di queste audizioni. In uno scambio di mail visionato da Domani, Procaccini protesta contro la composizione del panel: accusa la presidente del gruppo di lavoro di non aver dato spazio a ulteriori voci più amiche del governo.

Così nella mail propone: il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco per la sezione sul sistema giudiziario; il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno e Paola Ferrazzoli, presidente dell’Associazione italiana giornaliste per la sezione pluralismo e libertà media e l’associazione Pro Vita & Famiglia rappresentata da Jacopo Coghe. Quest’ultima nota per le sue posizioni contro i diritti delle persone Lgbt e un legame finanziario opaco con i fascisti di Forza Nuova.

La risposta della presidente del gruppo di lavoro, Sophie Wilmès, arriva diplomatica ma ferma: nel confermare che solo il nome di Francesco Greco sarebbe stato integrato nel panel («il suo profilo e la sua competenza sono certamente pertinenti», scrive Wilmes) ignora le proposte relative a Coghe e Cerno, la cui presenza non sembrava pertinente al caso Paragon e alle problematiche relative alla libertà di stampa.

Ma non solo, la presidente sottolinea che la struttura dell’incontro era già stata definita e che non c’era spazio per altri interventi: «Questa audizione è stata decisa a ottobre. Durante l’ultima riunione preparatoria del gruppo, tenutasi ad aprile, nessun rappresentante del gruppo Ecr era presente, e quindi nessuna proposta alternativa di speaker è stata presentata».

Un passo falso per i meloniani, insomma. Anche perché Procaccini non ha partecipato alla riunione decisiva, e solo dopo aver visto il programma completo ha cercato di inserirsi proponendo speaker last-minute. Fallendo.

L’audizione si preannuncia intensa e cruciale. E arriva dopo la figura impietosa sul rapporto dello scorso anno che aveva bocciato il governo italiano su tanti temi: dalla giustizia alla libertà di stampa, dalla digitalizzazione alla regolamentazione sull’attività delle lobby e sul finanziamento ai partiti.

Giorgia Meloni aveva sostenuto che le critiche derivassero da giornali ostili al governo, «alcuni portatori di interesse, diciamo stakeholder. Chi sono quegli stakeholder? Domani, il Fatto Quotidiano, la Repubblica». Falso. Il rapporto si basa su consultazioni con oltre 50 soggetti istituzionali e non cita testate. Il fallito intervento del fedele Procaccini di infilare “stakeholder” amici fa capire l’importanza della questione per il governo, che rischia una nuova ammonizione in Europa.

