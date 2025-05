Il nuovo pontefice, con il suo discorso ai giornalisti, conferma di volere entrare ovunque in punta di piedi. Se c’è qualcosa di questo papa che brilla di luce propria è il rifiuto delle enfatizzazioni e del voler agire sempre e comunque in modo sorprendente.

Leone XIV con il suo discorso ai giornalisti conferma di volere entrare ovunque in punta di piedi. Nessuna lezione e nessuna enfatizzazione, grande rispetto per tutti coloro che, a titolo diverso, lavorano nel mondo della comunicazione e che lui chiama «amici».

Per rispetto, in particolare nei confronti di chi facendo questo mestiere ha perso la vita o la libertà, il papa chiede un impegno significativo: «Portare avanti una comunicazione diversa, che non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive, non sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità dall’amore con cui umilmente dobbiamo cercarla».

Poche parole, schiette, e un vero programma. Non per usarsi l’uno con l’altro bensì – precisa – per «conoscerci meglio» col passare del tempo. E qui Leone XIV torna alla sua lettura della attualità più drammatica, la guerra, che «comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza: dobbiamo dire “no” alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo respingere il paradigma della guerra».

«Noi siamo i tempi»

In queste riflessioni, pacate, senza enfatizzazioni o annunci spettacolari, il vescovo di Roma – che da sempre ha avuto un rapporto con i media gentile e sincero – non poteva mancare il fondatore del carisma agostiniano.

«Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire» osserva il papa. Che poi aggiunge: questi tempi «chiedono a ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità. La chiesa deve accettare la sfida del tempo e, allo stesso modo, non possono esistere una comunicazione e un giornalismo fuori dal tempo e dalla storia. Come ci ricorda sant’Agostino, che diceva: “Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi”».

Chiedere senza condannare

Leone XIV nei suoi discorsi ha già rivelato una chiave di lettura: chiedere senza condannare, con un affabile invito all’autocritica e alla correzione. «Grazie, dunque, di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni, attraverso i quali leggiamo spesso la vita cristiana e la stessa vita della chiesa. Grazie, perché siete riusciti a cogliere l’essenziale di quel che siamo, e a trasmetterlo con ogni mezzo al mondo intero».

Subito dopo, però, con garbo ed educazione, ricorda che oggi «una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di farci uscire dalla “torre di Babele” in cui talvolta ci troviamo, dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Perciò, il vostro servizio, con le parole che usate e lo stile che adottate, è importante».

Alla fine il papa chiamerà questa fatica – da affrontare con coraggio e con perseveranza – «comunicazione di pace». Questo è il nocciolo delle sue riflessioni, che colpiscono sia per i contenuti sia per lo stile.

La sua comunicazione

Se c’è qualcosa di papa Leone XIV che brilla di luce propria è il rifiuto delle enfatizzazioni e del voler agire sempre e comunque in modo sorprendente. Lo ha detto subito ai cardinali: «Dio ama comunicarsi, più che nel fragore del tuono e del terremoto, nel “sussurro di una brezza leggera”». Parole che si adattano bene, come è stato scritto su questo giornale, a un papa che «non si è visto arrivare», probabilmente perché convinto che occorre «sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché lui sia conosciuto e glorificato».

Nel voler ricordare ancora Francesco, papa Leone XIV ha rilanciato con sue parole passaggi del messaggio di Bergoglio per la giornata mondiale delle comunicazioni che si celebra il prossimo 1° giugno: «Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall’aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra».

A questo punto sono chiare la visione e l’ottica di Leone sulla questione dei media, centrale anche per la chiesa e il papato. Francesco ha accresciuto questa rilevanza fino a limiti impensabili quando alla chiesa non piaceva più di tanto la libertà di stampa.

Ora sono attesi cambiamenti nell’apparato comunicativo della Santa sede, in particolare nell’ambito della riforma dei media in corso dal 2015. I bilanci, anche durante la sede vacante e il conclave, non sono lusinghieri, anche perché i costi sembrano lievitare in misura del tutto sproporzionata rispetto ai risultati. Adesso papa Leone deve fare i conti con la “sua” comunicazione. Ma già c’è stata una prima misura: la scomparsa della cosiddetta sala stampa di Santa Marta.

