Il blocco ai media, lo stop all’ingresso dei giornalisti internazionali, le centinaia di colleghi uccisi, quelli presi come bersaglio, gli operatori dell’informazione che rischiano la morte per fame, nel corso dell’assedio politico e militare imposto dal governo israeliano a Gaza, ci indignano come esseri umani, prima ancora che come colleghe e colleghi. Così come ci sconvolgono il massacro di decine di migliaia di civili perpetrato per mesi, anni, i genitori costretti a vedere i figli morire di bombe o di fame.

L’assemblea di redazione di Domani si unisce alle denunce delle agenzie di stampa e delle testate nazionali e internazionali, della società civile, per dire basta e richiamare i governi e le istituzioni europee ai loro valori costituzionali, adottando ogni misura necessaria nei confronti del governo Netanyahu perché venga rispettato il diritto internazionale e si ponga fine al massacro di civili.

L’assemblea di redazione di Domani

