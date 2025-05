Come era prevedibile, la prima fumata che alle 21 di ieri sera si è levata dal comignolo della Cappella Sistina, era di colore nero. Nonostante l’attesa per una fumata bianca fosse ridotta al minimo, piazza san Pietro e via della Conciliazione erano stracolme di gente e di troupe televisive di tutto il mondo.

C’era l’ipotesi che i cardinali potessero rimandare a oggi la prima votazione. Lo scrutinio iniziale serviva soprattutto a verificare chi sono i potenziali candidati e a “pesare” i pacchetti di voti che ciascun gruppo è in grado di far valere. Da stamattina comincerà a farsi sul serio.

Fra gli elementi importanti della prima giornata comunque, la messa pro eligendo romano pontifice, celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re di fronte a 5milla fedeli nella basilica vaticana.

Risvegliare le coscienze

Il cardinale non ha fatto citazioni esplicite del magistero di Francesco (del quale aveva parlato lungamente il giorno delle esequie) e la cosa non è passata inosservata. Re ha invece allargato lo sguardo ai compiti che aspettano il nuovo papa come capo guida della chiesa universale. «Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, che negli ultimi cento anni ci ha donato una serie di pontefici veramente santi e grandi, ci regali un nuovo papa secondo il cuore di Dio per il bene della chiesa e dell’umanità», ha detto il cardinale decano, facendo così esplicito riferimento alla storia moderna della chiesa.

«Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione: comunione di tutti i cristiani con Cristo; comunione dei vescovi col papa; comunione dei vescovi fra di loro. Non una comunione autoreferenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone, i popoli e le culture, avendo a cuore che la chiesa sia sempre casa e scuola di comunione» ha detto ancora Re, quindi ha aggiunto: «È inoltre forte il richiamo a mantenere l’unità della chiesa nel solco tracciato da Cristo agli Apostoli». «Preghiamo perché Dio conceda alla chiesa», ha affermato poi il porporato in un passaggio chiave dell’omelia, «il papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio».

Durante lo scambio della pace, nel corso della messa nella Basilica di San Pietro, il cardinale Re, ha fatto gli auguri ai cardinali sull’altare: Leonardo Sandri e Pietro Parolin. Ma a Parolin ha detto: «Auguri eh, e doppi!». Proprio Parolin presiederà il conclave e gli auguri di Re potrebbero essere intesi per l’incarico che l’ex segretario di Stato si appresta a ricoprire. Ma è anche possibile leggere in questa frase come un augurio per una eventuale elezione: il diplomatico porporato veneto è entrato in Sistina come uno dei favoriti.

Venti di guerra

Nella sua omelia, Re non ha mancato di parlare in maniera obliqua del complicatissimo scenario internazionale in cui i cardinali sono chiamati a scegliere il nuovo successore di Pietro, parlando di un «tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato».

Prima di chiudersi nella reclusione del conclave, i 133 cardinali elettori avranno certamente fatto in tempo a sentire le notizie preoccupanti che arrivano dal nuovo fronte di guerra che si sta aprendo in queste ore, del resto non nuovo neanche questo: Il confine fra India e Pakistan, è diventato infatti l’ennesimo capitolo di quella guerra mondiale a pezzi denunciata da papa Francesco, per altro anche in questo caso (c’è in gioco la vecchia contesa fra i due stati per il dominio sulla regione del Kashmir) con il rischio di un’escalation nucleare.

Allo stesso tempo, è un fatto che la situazione a Gaza sta precipitando con i propositi israeliani di deportazione dell’intera popolazione e la crisi umanitaria che sta raggiungendo livelli di guardia. È possibile che gli scenari internazionali influenzino i porporati inducendoli a far presto e scegliendo un candidato in grado di intervenire con forza e competenza rispetto a quanto sta accadendo sul piano globale?

Non è da escludere, anche perché proprio su queste tematiche e problemi si era speso fino alla fine papa Francesco nella sua testimonianza cristiana. D’altro canto, gli stessi cardinali riuniti martedì nella 12esima congregazione generale, avevano dato prova di collegialità, in un momento in cui la chiesa è senza la sua guida, rendendo nota una dichiarazione che auspicava proprio la fine dei conflitti e l’apertura di negoziati ovunque fosse possibile: «Noi cardinali di santa romana chiesa, riuniti in Congregazione Generale prima dell’inizio del conclave», recitava il testo, «constatato con rammarico che non si sono registrati progressi per favorire i processi di pace in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo».

In tal caso, secondo le voci che si rincorrono intorno al conclave, crescerebbero le quotazioni del cardinale Pietro Parolin, proprio in virtù dell’incarico ricoperto negli ultimi 12 anni di segretario di Stato di papa Francesco, andrebbe quindi a pesare la sua forte attitudine diplomatica e la sua attenzione ai temi della pace e alla capacità nel tessere negoziati.

Tuttavia, se questo è vero, è altrettanto evidente che sarebbero diversi i cardinali in grado di tracciare una strada da seguire in un mondo segnato dai conflitti: dagli italiani Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, al francese Jean Marc Aveline, all’asiatico Luis Antonio Tagle.

D’altro canto, è prevedibile che già dalla prima votazione emergeranno alcuni aspetti determinanti: nel caso in cui Parolin dovesse raccogliere un buon numero di voti, la sua candidatura si rafforzerebbe in modo importante e sarebbe possibile una sua elezione già nella serata di oggi. In caso contrario, invece, è probabile che la sua ascesa tramonterebbe e che il conclave si orienterebbe su un nome alternativo.

È dunque da credere che le prossime ore saranno quelle decisive in cui si intensificheranno le trattative fra i cardinali per arrivare a un voto in grado di dare un volto al successore di Bergoglio in tempi rapidi.

