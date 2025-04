Casa Santa Marta, la struttura alberghiera inaugurata in Vaticano nel 1996 e resa famosa dalla scelta di abitarvi presa da papa Francesco, è stata voluta da Giovanni Paolo II e dal «governatore» dello stato – era allora un cardinale venezuelano, Rosalio José Castillo Lara – per assicurare agli elettori del conclave un alloggio decente e modestamente confortevole.

Luciani e Wojtyła, scelti dai due conclavi del 1978, avevano conosciuto i tempi in cui i cardinali venivano alloggiati in ambienti arrangiati nel palazzo apostolico, anche nelle Logge di Raffaello.

Questi uomini definiti anche «leoni della chiesa», spesso di età avanzata, dal carattere aspro e anche irascibile, fino al conclave del 2005 da cui uscì papa Joseph Ratzinger non disponevano di servizi igienici individuali. I letti – o meglio le brandine – venivano separati da tende improvvisate, i materassi erano rozzi e ai più anziani si raccomandava di entrare in conclave con un personale “pappagallo”, per i bisogni più urgenti.

Il primo cardinale cileno, José María Caro Rodríguez, che prese parte al conclave del 1958 da cui uscì eletto Giovanni XXIII, ricordò le condizioni di vita che gli elettori dovettero sopportare per tre notti con l’«incubo del pappagallo» proprio per la mancanza di bagni rapidamente accessibili. E alcuni parlarono di un “pappagallo” che si rovesciò su un pavimento inclinato dove erano stati improvvisati diversi giacigli cardinalizi.

Stanze mancanti

Costruire un ambiente minimamente adeguato per offrire agli elettori del papa dignità, riservatezza e spazi confidenziali per parlare tra loro è apparsa, nel 1992, un’ottima decisione. Non ci sono state contestazioni, tranne quelle di alcuni ambientalisti perché il fabbricato avrebbe alterato la vista della cupola di San Pietro dal lato meridionale, e per questo motivo probabilmente il progetto è stato ridotto di un piano.

Santa Marta dispone di 135 ambienti abitabili (tra cui 120 stanze singole) distribuiti su tre piani a forma di H. Un ambiente perfetto per il prossimo conclave poiché gli elettori non supereranno comunque il numero di 135? Manco per niente.

Le stanze sono 120, come decise Wojtyła rispettando la decisione di Paolo VI che aveva fissato per gli elettori un tetto massimo di 120. In queste ore si sta lavorando per adattare alcuni ambienti dell’albergo vaticano adibiti ad altre funzioni e recuperare in fretta una quindicina di stanze singole. Ma neanche così si risolve il problema. Al secondo piano sono stati infatti sigillati, dopo la morte di Francesco, diversi ambienti dove il pontefice ha vissuto, compresi quelli ospedalizzati dopo il suo rientro dal Gemelli.

Giorni difficili

Allo stato attuale almeno per una decina di cardinali elettori sarebbe così necessario trovare alloggio in Vaticano fuori da Santa Marta, cosa non difficile. Si aprono però altri problemi: la rottura della coabitazione nel medesimo ambiente, con uguali misure di controllo e segretezza, e soprattutto uguali possibilità di parlare, negoziare e scambiare proposte, insomma trattare serenamente per creare una maggioranza perché, come diceva il cardinale Giuseppe Siri, «i papi si fanno in conclave».

La decisione di Francesco di creare il 7 dicembre scorso 20 nuovi cardinali elettori ha causato una sorta di ingorgo e oggi appare avventata e non necessaria. Il problema logistico è delicatissimo e, come dicono alcuni cardinali elettori, non può essere trattato come se si dovesse organizzare la scampagnata di un gruppo scout.

Intanto, a dimostrazione dei giorni difficili che attendono il prossimo papa, i cardinali parlano di un altro nodo irrisolto lasciato da Francesco: quando il nuovo vescovo di Roma dovrà confermare l’organigramma decaduto al momento della morte del pontefice e pensare con calma e serenità a eventuali cambiamenti, cosa farà con suor Raffaella Petrini nominata da Francesco «governatore» dello stato il giorno dopo il suo ricovero? Secondo la legge fondamentale voluta nel 2023 dallo stesso papa Bergoglio deve essere un cardinale. Che succederà allora?

© Riproduzione riservata