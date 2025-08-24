Estate 2025, il reclutamento va in apnea. Nelle Marche l’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha annullato il concorso primaria Pnrr2 per un errore grave nelle griglie: all’orale è stata usata la valutazione prevista per l’infanzia, con l’inglese in quindicesimi invece che in ventesimi. La graduatoria è stata cancellata, nominata una nuova commissione e fissati orali dal 18 agosto con l’assicurazione di «tutti in cattedra all’inizio delle lezioni». In parallelo, ad Ancona e a Pesaro e Urbino sono partite rettifiche su Ata (il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole) e su Gps (le Graduatorie provinciali per le supplenze, da cui si attinge per gli incarichi annuali), segno che il corto circuito non è solo concorsuale ma amministrativo.

In Emilia-Romagna il concorso di inglese AB24–AB25 (classi di concorso di lingua inglese alla secondaria) è stato rivisto per errori nella valutazione dei titoli e punteggi gonfiati o conteggiati due volte. L’Usr ha pubblicato rettifiche l’11 e il 22 luglio, con effetti a catena su immissioni e nomine a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Rimini e Ferrara. Nel frattempo sono emerse perfino “autodenunce” di candidati che hanno chiesto la correzione in proprio sfavore pur di ripristinare l’equità della graduatoria: un indizio della fragilità percepita dei controlli.

In Toscana il software nazionale per le nomine da Gps sostegno (i docenti specializzati che affiancano gli alunni con disabilità) ha prodotto assegnazioni errate e costretto gli Uffici a una sequenza di annullamenti e ripubblicazioni in quasi tutte le province: Lucca, Pisa, Massa-Carrara, Arezzo, Prato, Siena, Firenze. Sulla stessa scia, in Lombardia e in Sicilia si sono moltiplicati decreti di rettifica e note correttive (Varese e Bergamo per punteggi e omissioni; Catania e Ragusa per depennamenti e discrepanze sui titoli di servizio). Il quadro dei “tilt” si estende anche altrove: in Veneto, a Vicenza, l’Usr ha segnalato un malfunzionamento con annullamenti e ripubblicazioni riaprendo i termini per reinserire le domande.

Per capire l’impatto basta una voce. Luca B., Bologna: a inizio luglio risulta vincitore AB25; dieci giorni dopo riceve la mail di «rettifica per errori materiali» e scivola fuori dalla graduatoria utile. «Festa in famiglia, ho dato le dimissioni dal lavoro precario. Poi la rettifica: sono precipitato dalla gioia alla disperazione. Ora sono fuori dalla top 100. Chi mi ridà il posto di lavoro?». La sua storia circola nei gruppi di docenti che, nell’assenza di sportelli funzionanti, sono diventati centri di assistenza reciproca.

Nelle Marche, intanto, 59 docenti già assegnatari di una sede hanno visto il ruolo svanire con l’annullamento in autotutela. In una lettera si definiscono «voci spezzate» e chiedono chiarezza su un «errore materiale insanabile» mai spiegato nel merito. La tempistica ha aggravato il danno: il decreto è arrivato a ridosso delle domande Gps, con il rischio concreto per molti di restare senza incarico all’avvio del 2025/26. Qui “immissioni in ruolo” significa assunzioni a tempo indeterminato; saltano quelle, saltano le cattedre stabili.

La strategia è correre ai ripari

La filiera è sotto organico e schiacciata da scadenze ravvicinate. Scuole e sindacati chiedono due correttivi immediati, comprensibili anche per chi non mastica il gergo ministeriale: una fase di pubblicazione “provvisoria” (48–72 ore) in cui le graduatorie sono visibili ma non ancora efficaci, così da permettere ai candidati di presentare reclami tracciati prima delle assegnazioni; e un audit pubblico dell’algoritmo, cioè del software ministeriale che calcola punteggi e incrocia preferenze e disponibilità, con regole di calcolo, schede tecniche e registro delle operazioni consultabili (tutelando i dati personali). Senza questi presidi la correzione resterà ex post e il contenzioso crescerà.

Gli epicentri locali hanno già avuto riverberi nazionali. In Toscana i bollettini rifatti hanno scompaginato piani di vita a ridosso di affitti, biglietti e rinunce; nel Lazio, sulla mini “call veloce” per il sostegno (procedura straordinaria per coprire i posti rimasti vacanti), sono state segnalate domande respinte per guasti del portale e chieste proroghe; in Veneto la perdita di dati ha imposto reinserimenti d’urgenza. È la fotografia di una macchina che procede per aggiustamenti, non per prevenzione. C’è poi un’ulteriore faglia, che pesa sul clima generale: il concorso per dirigenti scolastici 2023 (i presidi).

Il Movimento Ordinaristi 2023 ha depositato un dossier e chiede di rifare l’intera procedura; diverse segnalazioni elencano irregolarità in più regioni, dalle ammissioni all’orale di candidati assenti allo scritto ai commissari incompatibili. Ma in molte realtà le assunzioni dei vincitori sono già in corso: un intervento giudiziario genererebbe un nuovo fronte di caos amministrativo, mentre le scuole devono aprire.

Alla prova dei fatti il sistema di reclutamento salta nei punti più prevedibili: algoritmi “scatola nera”, controlli a valle e uffici esausti. Ora si può solo aggiustare l’aggiustabile. È l’unico modo, oggi, per garantire l’avvio regolare dell’anno e ridurre il danno a docenti, studenti e famiglie.

