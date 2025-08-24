Un reclutamento falsato minaccia la ripresa delle lezioni: diverse segnalazioni elencano irregolarità in più regioni, dalle ammissioni all’orale di candidati assenti allo scritto ai commissari incompatibili. Ma in molte realtà le assunzioni dei vincitori sono già in corso
Concorsi a scuola, l’estate disastrosa: il reclutamento non funziona più
24 agosto 2025 • 13:25
Un reclutamento falsato minaccia la ripresa delle lezioni: diverse segnalazioni elencano irregolarità in più regioni, dalle ammissioni all’orale di candidati assenti allo scritto ai commissari incompatibili. Ma in molte realtà le assunzioni dei vincitori sono già in corso