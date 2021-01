La Guardia di finanza di Napoli sta eseguendo perquesizioni e sequestri nei confronti di 13 persone risultate percettori del reddito di cittadinanza pur non avendone diritto perché condannati per il reato di associazione di stampo mafioso. Il sequestro, dal valore complessivo di un milione di euro riguarda le somme ricevute dagli indagati e le carte prepagate utilizzate.

Secondo quanto ricostruito dalle forze investigative, gli indagati avrebbero falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Il blitz è scattato al'alba in diversi quartieri del capoluogo e nell'area metropolitana. Oltre 500 i finanzieri in campo, coordinati dalle procure della Repubblica di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata.

