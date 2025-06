Lo sport italiano sta per salire sulla macchina del tempo che potrebbe riportarlo indietro di 47 anni. La sete di cambiamento profondo alla presidenza del Coni, alla fine, ha prodotto il risultato contrario: la candidatura di Franco Carraro, 85 anni, già a capo del comitato nel 1978, quando – tanto per capire – c’era il quarto governo di Giulio Andreotti, con il sostegno del Pci di Enrico Berlinguer, e il paese era sconvolto dal caso di Aldo Moro.

A poche ore dal gong della scadenza, Carraro ha depositato la documentazione e inviato poco dopo il programma agli elettori per illustrare il proprio progetto, anticipando la concorrenza.

Insomma, c’era chi prospettava un colpo di scena con l’ingresso in campo di Carraro jr., ossia Luigi Carraro, che però avrebbe dovuto pensarci per tempo e ottenere i requisiti per l’eleggibilità. Invece il coup de theatre è arrivato direttamente da Carraro senior, che potrebbe essere eletto per la quarta volta presidente del Coni.

«Metto a disposizione la mia esperienza», ha detto l’85enne dirigente, annunciando l’inizio dell’ennesima corsa. E le esperienze sono da menzionare al plurale. È stato presidente della Federcalcio già nel 1976, poi appunto c’è stato il suo regno al Coni, dal 1978 al 1987, prima di traslocare nei palazzi di governo da ministro del Turismo.

È un collezionista di incarichi, spesso intrecciati con scandali. Su tutti quello di Calciopoli, esploso all’inizio degli anni Duemila, quando Carraro era (di nuovo) presidente della Figc, finito al centro di intercettazioni imbarazzanti. Per questo è finito sotto inchiesta per frode sportiva. In quel caso ha rassegnato le dimissioni, attendendo il proscioglimento, arrivato qualche anno dopo.

Ottantenni al potere

La candidatura al Coni non è un tentativo velleitario. Anzi, le chance sono alte. Altrimenti sarebbe rimasto in disparte.

Il regista dietro le quinte è un nome d’eccezione, Gianni Petrucci, altro peso massimo dello sport italiano, ora al timone della Federbasket. Anche lui è riuscito a superare gli assalti delle nuove leve al comando della federazione.

L’asse degli ottuagenari va a gonfie vele con il silenzio-assenso di Malagò. Carraro si è infatti affrettato a dichiarare che non sposterebbe le pedine chiave al Coni.

Il quadro finale, comunque, è quello di otto candidati per ottantuno elettori. Un caos unico nella storia del Coni: mai c’era stato un numero così alto di pretendenti alla leadership.

Carraro si colloca nello scacchiere come il punto di convergenza, il pacificatore secondo la definizione di alcuni, il guastatore, stando all’analisi di altri. Di base, non ha la forza per imporsi al primo colpo.

Servono 41 voti per raggiungere la maggioranza qualificata prevista nelle prime tre votazioni, in programma il 26 giugno. Lui può arrivare a 15. Ma è il terzo incomodo, e lo scenario può cambiare se riesce a giocarsi le carte con pazienza, in attesa della quarta votazione che richiede una maggioranza semplice.

Intanto ha dribblato i rilievi del ministro dello Sport Abodi, secondo cui Carraro ha già tre mandati nel curriculum e non può correre – da statuto – per un quarto come avvenuto per Malagò. Solo che l’ex presidente del Coni sostiene di aver ricoperto quell’incarico quando erano in vigore le vecchie norme e senza questo divieto.

Le nuove regole, secondo l’interpretazione dei suoi legali, non sono retroattive. Ed è quindi disposto a sfidare i possibili ricorsi.

I due litiganti

I principali candidati restano, comunque, Luciano Buonfiglio, presidente della Federcanoa, e Luca Pancalli, finora alla guida del Comitato paralimpico. Entrambi sono allineati, voto più voto meno, intorno alle 30 preferenze: ciascuno inevitabilmente, nei conversari privati, rivendica un vantaggio tutto da verificare sul campo.

La divisione è netta. Buonfiglio è la scelta di Malagò ed è andato in avanscoperta prima di tutti, a gennaio, proprio con il beneplacito del presidente uscente che in quella fase sperava ancora in una proroga.

Altri presidenti federali sono al suo fianco, e il candidato punta a coagulare intorno a sé ulteriore consenso.

Pancalli è invece il preferito da Paolo Barelli, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, presidente di Federnuoto. Il fedelissimo di Antonio Tajani si è messo ventre a terra per portare il Coni dalla sua parte. È molto attivo nelle telefonate per perorare la causa del dirigente che ha rivoluzionato il peso del comitato paralimpico.

Il gemello diverso di Barelli, nella professione di ostilità a Malagò, è Angelo Binaghi, il gran capo della Federazione italiana tennis, in auge grazie ai successi degli italiani, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti. Binaghi, senza badare troppo allo stile, ha dichiarato: «Pancalli è una persona seria. È lui contro il nulla cosmico».

Pancalli gode poi del sostegno, silenzioso per necessità istituzionale, del ministro Andrea Abodi, che ha sempre posto il proprio veto a un cambio di legge che potesse introdurre un quarto mandato alla guida del Coni. E vorrebbe un nome nuovo, capace di riformare lo sport senza strappi. L’identikit del presidente del comitato paralimpico, considerato un «moderato».

Oggi viene supportato dalla destra, sebbene non possa essere collocato in quell’area politica. Proprio per questo Pancalli ripete agli interlocutori: «Non sono il candidato della politica». Sa che l’etichetta potrebbe danneggiarlo.

Il braccio di ferro sarà intenso tra le due fazioni, già partite con la caccia al voto. Di mezzo ci sono gli altri nomi, da Giuseppe Macchiarola a Mauro Checcoli, da Carlo Iannelli a Ettore Thermes. Per loro le possibilità sono prossime alle zero. Ma concorrono a creare la tempesta perfetta in cui vuole incunearsi Carraro.

Dinanzi a una spaccatura netta, dopo le prime votazioni uno tra Buonfiglio e Pancalli può decidere di farsi kingmaker e portare il pacchetto di voti e far salire lo sport sulla macchina del tempo. E varare il Carraro IV.

© Riproduzione riservata