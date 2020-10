«La pandemia è in fase di rapida crescita che dobbiamo mitigare e contenere. Da quando si adottano le misure occorrono almeno due settimane per poterne apprezzare gli effetti. I contagi nei prossimi giorni continueranno a crescere, ma è importante da subito adottare sistematicamente le misure. Il virus circola in tutto il Paese. In alcune regioni la situazione è critica. In tutte l'evoluzione è in peggioramento. In assenza di misure tempestive e incisive è inevitabile una saturazione dei servizi sanitari in tutta Italia nelle prossime settimane».

Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, al Fatto Quotidiano.

«Quando si vedranno gli effetti dei Dpcm», aggiunge Brusaferro, «oltre al lasso di tempo di due settimane, dipende molto da quanto verranno seguite le indicazioni. Dobbiamo imparare a convivere con questa epidemia per i prossimi mesi sapendo che per controllarla dobbiamo monitorarla e modellare l'intensità della risposta a livello nazionale, regionale e locale in funzione della sua circolazione e velocità di diffusione. Il lockdown totale rimane l'ultima arma disponibile che tutti auspichiamo non sia necessario adottare».

E prosegue: «Non si tratta di una singola soglia, ma di una serie di parametri da verificare sulla base dei monitoraggi in corso da maggio. Dipenderà molto dai nostri comportamenti: oggi siamo chiamati a 'raffreddare' la curva dei contagi con limitazioni importanti alla nostra socializzazione per avere tutti maggior serenità e sicurezza nei prossimi mesi».

