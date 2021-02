Gli assembramenti segnalati nel weekend in varie città italiane a poche ore dal ritorno in zona gialla di gran parte del paese dimostrano che «tanti non hanno ancora capito, soprattutto i più giovani, e questa è una grande sconfitta collettiva della nostra società». Lo afferma Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervistata da La Stampa.

«Sappiamo che le restrizioni della zona rossa e arancione sono molto efficaci», spiega, «ma non si può dire lo stesso della zona gialla. Anche se, con i nuovi criteri più stringenti, ci si arriva in condizioni migliori a livello di contagi e ricoveri. Di certo i sindaci e gli amministratori locali devono esercitare un fortissimo controllo del territorio, anche istituendo tavoli specifici presso le prefetture», aggiunge, «non deve passare il messaggio che si possano violare i divieti senza conseguenze».

Sul fronte vaccini, nonostante i vari tagli e ritardi, Zampa considera ancora possibile l'obiettivo di raggiungere a ottobre l'immunità di gregge: «Direi che è possibile arrivarci entro la fine dell'anno. Ma, quando le forniture saranno più corpose, dovremo assolutamente incrementare la somministrazione: anche 20 ore su 24, tutti i giorni. Saranno coinvolti medici di base e pediatri: ho calcolato che, se ciascuno di loro esegue cinque vaccinazioni al giorno, in totale sarebbero sei milioni al mese».

© Riproduzione riservata