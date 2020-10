Il nuovo decreto ministeriale firmato il 13 ottobre dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contiene nuove norme per cercare di fermare il contagio. Vi riportiamo di sotto le principali.

Eventi sportivi

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Per gli sport di squadra riconosciuti dal Coni o dal Comitato paralimpico, e dalle rispettive federazioni, la percentuale massima di riempimento totale è fissata al 15 per cento rispetto alla capienza. Prima era del 10 per cento. Il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere maggiore di mille per le manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per le manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

Feste private

Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste celebrate per cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di trenta persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. È comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Uso mascherine

Rimane l’obbligo di uso della mascherina all’aperto ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Gite scolastiche

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ristorazione

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e tutte le attività di ristorazione potranno restare aperti fino alle 24 o fino alle 21 se non c'è servizio al tavolo.

