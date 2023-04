Esplosione in un bar di San Pietroburgo, in Russia. Nell’esplosione è rimasto ucciso il noto blogger militare russo, Vladen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin, e più di 30 persone, a quanto riporta il ministero della Salute russo sono rimaste ferite.

Il bar è noto per i raduni dei cosiddetti «soldati digitali», che operano su internet e attraverso i social sostengono la Russia nella guerra in Ucraina. Oggi era stato affittato per un evento privato dal gruppo Cyber Front Z, che si definisce formato da «soldati dell'informazione in Russia».

Sul gruppo telegram la formazione ha scritto che «C'è stato un attacco terroristico. Abbiamo preso alcune misure di sicurezza, ma purtroppo non sono state sufficienti. Condoglianze a tutti coloro che conoscevano l'eccellente corrispondente di guerra e nostro amico Vladlen Tatarsky». La notizia è stata confermata dal ministero dell’Interno.

La ricerca dei colpevoli

Tatarsky aveva più di 560mila follower su Telegram ed era uno dei blogger militari più influenti del paese. Il notiziario Ria ha raccontato che una bomba era nascosta in una statua presentata al blogger in una scatola come regalo durante un incontro pubblico. Il comitato investigativo statale russo ha dichiarato di aver aperto un’indagine per omicidio.

L'agenzia di stampa russa Interfax ha riferito che una donna della città è stata arrestata perché sospettata di coinvolgimento nell'attentato.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha incolpato l'Ucraina, dicendo che le attività di Tatarsky «gli hanno fatto guadagnare l'odio del regime di Kiev».

Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo russo Wagner i cui mercenari stanno combattendo in Ucraina e famoso anche per la sua attività di influenza sui social, ha detto domenica che «non incolperebbe il regime di Kiev» ma piuttosto un «gruppo di radicali».

