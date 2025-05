Come per altri scenari sensibili, il nuovo pontefice pare avere un approccio diverso da Francesco, anche riguardo il conflitto nato dopo la mattanza del 7 ottobre 2023. Nascosti dietro la coltre del linguaggio diplomatico, si scorgono toni diversi rispetto al suo predecessore

Al netto delle fake news circolate in rete e riprese, purtroppo, dal sito del principale quotidiano italiano, la comunità ebraica italiana ha partecipato con intensità al cordoglio per papa Francesco, anche col gesto, non di poco conto per chi conosce la ritualità ebraica, della partecipazione alle esequie del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, nonostante cadessero durante lo shabbat.

Un atto, non solo simbolico, di distensione con l’altra sponda del Tevere dopo le frizioni emerse durante questo anno e mezzo di tragico conflitto a Gaza, seguito alla mattanza del 7 ottobre.

Non conosco, nel dettaglio, l’impegno del nuovo pontefice Leone XIV nel dialogo ebraico-cristiano, come invece era noto quello del cardinale Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, e ancor meno la sua posizione sull’eterno conflitto israelo-palestinese, ma le prime uscite sembrano aprire ai migliori auspici.

Papa Giovanni XXIII

La diplomazia, di cui il Vaticano è maestro incontrastato, si sa, è fatta di virgole, di parole misurate col bilancino, per cui non è passata inosservata l’esortazione alla fine del conflitto a Gaza durante il suo primo discorso domenicale, in cui, oltre al doveroso richiamo affinché riprenda l’ingresso degli aiuti umanitari, non è mancata la perorazione per la liberazione degli ostaggi.

Così come contribuirà a distendere i toni con la comunità ebraica il messaggio indirizzato, ancora, a rav Di Segni, in cui l’ex cardinale Robert Francis Prevost invita «a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano secondo».

Al di là delle contingenze non certo facili che il nuovo pontefice deve affrontare, proprio qui sta il punto: continuare il percorso inaugurato da papa Giovanni XXIII e tentare di trovare un’alternativa alla teologia della sostituzione che ha portato la chiesa a definirsi, per due millenni circa, Verus Israel, in quanto capace di portare a compimento l’orizzonte egualitario biblico dischiuso dall’ebraismo, secondo l’immagine degli ebrei come ciechi con la lanterna perché aprono il percorso senza essere capaci di percorrerlo fino in fondo coniata da quell’Agostino tanto amato dal nuovo vescovo di Roma.

Antigiudaismo cristiano

Ma queste sono contraddizioni teologiche che lui stesso avrà presumibilmente risolto già anni addietro. Di qui, la serie di stereotipi che hanno attraversato la storia europea per favorire, infine, la macchina di morte nazista, che mai avrebbe potuto espandersi in questo modo senza sfruttare duemila anni di antigiudaismo cristiano.

Dall’ebreo vendicativo e chiuso in sé stesso, perfido, insofferente alla sorte degli altri, alla contrapposizione fra la religione della legge e quella dell’amore, fino all’ebreo assetato del sangue dei bambini.

Pregiudizi, a ben vedere, che si ripropongono identici nella narrazione del conflitto a Gaza, dove, in men che non si dica, le categorie politiche e militari sono state sostituite da quelle teologiche, recependo in modo totalmente acritico la narrazione di Hamas, che sa bene quali tasti pigiare nella propria propaganda.

In primis, secondo la stessa definizione di antisemitismo teoricamente adottata dal nostro paese, con la classica postura antisionista, perché, si sa, l’ebreo va benissimo se si adegua al discorso della maggioranza; in pratica, se si converte. E non mancano nomi illustri anche in questo frangente storico. Ma mai e poi mai se chiede l’autodeterminazione, riconosciuta a tutti, per citare Golda Meir, ma non al popolo ebraico.

Per poi passare, nel proseguire della guerra scelleratamente gestita dal governo Netanyahu, agli israeliani tutti e, infine, all’ebreo, stando alle allarmanti cifre dell’Osservatorio nazionale sull’antisemitismo, che parla di un aumento esponenziale degli attacchi anti-ebraici.

Un nuovo immaginario

Cosa c’entri l’ebreo milanese, veronese, o napoletano con il massacro di Gaza resta per me un mistero. Figuriamoci se avessimo assecondato simili generalizzazioni razziste nel caso dei musulmani durante gli anni, mai finiti, di Al-Qaeda e Isis.

Il contributo che la chiesa cattolica può offrire per invertire la rotta è enorme perché, cercando nuove vie teologiche che nel tempo possono sedimentarsi anche nella base, può dar vita a un nuovo immaginario culturale.

Per chi volesse esplorare queste vie, mi piace segnalare l’importante studio coordinato da Amy-Jill Levine e Marc Zvi Brettler, Gli ebrei leggono in Nuovo Testamento (Queriniana), recentemente comparso in Italia con la straordinaria curatela di Flavio Dalla Vecchia, dove ci si spinge fino a tentare di radicare il cristianesimo nella storia ebraica. Forse per un carattere meno istintivo, forse perché privo del terzomondismo della formazione di Bergoglio, papa Leone XIV potrà nuovamente tessere i fili di una relazione che oggi appare lacerata.

