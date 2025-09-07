L’ex parlamentare è stata la prima a presentare il ddl sull’educazione sessuo-affettiva nel 2013. A Domani denuncia l’assenza di un vero progetto nelle scuole e il fallimento dell’iniziativa “Educare alle relazioni” del ministero guidato da Valditara

Celeste Costantino è stata la prima, già nel 2013, a proporre in Parlamento una legge sull’educazione sessuo-affettiva come strumento di prevenzione della violenza di genere.

A più di dieci anni di distanza, quel tema resta ancora fuori dalle scuole italiane, ostacolato da tabù culturali e da scelte politiche precise. Se ne occupa nel libro “Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” (Tlon), scritto insieme ad altre studiose e attiviste.

Ex deputata, filosofa, oggi vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, critica la scelta del governo Meloni di aprire a un’educazione modellata sulle visioni dei movimenti Pro Vita e avverte: «Da questo Governo non bisogna aspettarsi nulla, lottiamo per rendere questa battaglia un bene condiviso per il futuro».

Lei è stata a prima a proporre un progetto di legge sull’educazione sessuo-affettiva per prevenire la violenza di genere. Era il 2013. Perché è ancora assente nelle scuole italiane?

La questione è antica. Ci sono stati tentativi in passato di metterla a sistema. Nel libro racconto che ci siamo andati vicini all’inizio degli anni ’90, quando dilagava il problema dell’AIDS. Ma viviamo in un paese schizofrenico: da un lato figure legate al porno diventavano mainstream; dall’altro, il sesso restava un tabù. La parte goliardica era accettata, quella seria oscurata. Così l’Italia è arrivata stremata a quel passaggio, mentre negli anni ’60 e ’70 altri Paesi europei hanno trasformato la rivoluzione sessuale in patrimonio comune. Da noi la matrice cattolica ha condizionato profondamente la cultura.

“Educare alle relazioni” il progetto del Ministero guidato da Valditara non è mai partito. Individua un punto di rottura principale?

Non c’è perché quel materiale non esiste. Al momento abbiamo solo un protocollo: vedremo come sarà applicato. Le esperienze annunciate lo scorso anno non si sono mai concretizzate. Il problema è che se lasciamo tutto all’autonomia scolastica, senza un indirizzo nazionale, significa che non stiamo riconoscendo questo come un sapere fondamentale ma come un’attività “extra”.

Invece è un sapere che dovrebbe attraversare tutto l’ordinamento scolastico. Inoltre, non è chiaro quale sia il principio che muove l’educazione alle relazioni. C’è una contraddizione di fondo: da una parte si dice che è importante educare alle relazioni, dall’altra si negano temi come omosessualità, fluidità, carriere alias. È evidente che qualcosa non torna.

Nel libro fa un’analisi precisa delle figure di Roccella e Valditara. Quali ostacoli concreti crea la loro visione ideologica all’educazione sentimentale?

Sono molto preoccupata. In passato la destra si opponeva e basta: diceva no all’educazione sessuo-affettiva e finiva lì. Con Meloni è diverso: non dice no, dice “sì, ma a modo nostro”. E questo è ancora più pericoloso. Pensare di affidare l’educazione sentimentale alle associazioni Pro Vita significa snaturarne completamente il senso. Non è un sapere “purché si faccia”: serve chiarezza, competenza, rigore scientifico. Per questo, con la Fondazione Una Nessuna Centomila, abbiamo commissionato all’Università Bicocca di Milano un lavoro di ricerca per definire un percorso di formazione serio.

A proposito di questo quali competenze ritiene fondamentali?

La base è pedagogica. La pedagogia ha prodotto molta letteratura scientifica su infanzia, preadolescenza e adolescenza. Soprattutto la preadolescenza, concetto introdotto proprio dalla pedagogia, è una fascia fragile su cui bisogna lavorare molto.

Accanto alla pedagogia servono competenze mediche, per affrontare la sessualità dal punto di vista biologico, ma anche sociologiche e psicologiche. Non si tratta di un unico sapere, ma di un insieme di saperi che devono dialogare.

Come dovrebbe essere integrata la prevenzione digitale?

Il problema è la carenza di conoscenza. Pensiamo al dibattito sull’intelligenza artificiale: mentre noi discutiamo se sia dannosa o utile, i ragazzi ci sono già dentro.

Ci sono insegnanti che hanno avuto difficoltà persino con il registro elettronico: come possono accompagnare gli studenti nella comprensione di questi strumenti? Non si tratta di vietare lo smartphone, ma di capire come interpretare quella parte di vita che per loro non è virtuale, ma reale. Serve prima un lavoro sugli adulti. Pensi che molti di quelli che chiedono di togliere i cellulari ai ragazzi non riescono a reggere cinque minuti senza guardare il proprio.

Come vede il futuro dell’educazione sentimentale in Italia: crede sia possibile un cambiamento strutturale o resterà una questione di volontà politica?

Da questo Governo non bisogna aspettarsi né chiedere nulla. Tuttavia penso che, come è accaduto su altri temi, anche qui sarà l’Europa a spingerci. L’Italia non può continuare a essere morosa: la Convenzione di Istanbul prevede chiaramente l’educazione sessuo-affettiva e altri Paesi si sono già attrezzati.

Quando proposi la legge nel 2013, non c’era una richiesta sociale forte: l’attenzione era su altro. Oggi invece la consapevolezza è cambiata, soprattutto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. I centralini dei centri antiviolenza si sono riempiti di genitori che chiedevano come interpretare certi comportamenti dei figli.

Oggi ci sono le condizioni per fare un lavoro propedeutico, serio, con parole chiare. Non bisogna avere fretta, ma strutturare un percorso che diventi patrimonio comune, al di là dei governi. In passato è mancato coraggio, sia a destra che a sinistra. Ora dobbiamo maturare questa battaglia e renderla un bene condiviso da tutta la società.

