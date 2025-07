Matteo Salvini ha firmato la settimana scorsa il decreto che impone l’istallazione del test sulle auto. È obbligatorio per chi ha subito il ritiro della patente. Ma regna la confusione e le officine sono in allarme

C’è una legge, c’è un decreto attuativo firmato, ma anche molta confusione.

È questo lo stato delle cose intorno al dispositivo di sicurezza stradale alcolock, l’etilometro collegato alla messa in moto della macchina per impedire la guida in stato di ebbrezza, ufficialmente previsto dal Codice della strada italiano, in vigore dallo scorso dicembre.

Funziona così: per far partire la macchina è necessario soffiare nell’alcolock e avere un tasso alcolemico pari a zero. Se c’è alcol, l’auto resta ferma. Manca ancora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e la lista che verrà resa pubblica dal Ministero dei trasporti, circa le officine autorizzate all’installazione, così come l’elenco delle auto compatibili con i vari dispositivi.

Abbiamo fatto un giro negli uffici romani preposti al rilascio delle patenti e agli esami medici obbligatori per chi viene fermato alla guida in stato di ebbrezza e abbiamo chiesto informazioni riguardo all’installazione dell’alcolock. Ma le nostre domande sono rimaste senza risposta. «Non abbiamo ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale», spiegano.

«Troverete le informazioni online», continua l’operatore di sportello. «Lo devo fare anch’io?», chiede un uomo sulla quarantina. «A me è stata ritirata per uso di stupefacenti due anni fa». L’operatore scuote la testa: «Non lo so, chiedete alla Motorizzazione civile».

Nonostante la firma del decreto da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, definisca le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione, l’alcolock resta una misura sulla carta. Manca la rete tecnica, mancano indicazioni operative, e il dispositivo non è ancora disponibile per l’installazione. Senza considerare che avrà un costo stimato di circa duemila euro, interamente a carico dell’automobilista. A oggi non sono previsti rimborsi, incentivi o formule agevolate per chi dovrà rispettare l’obbligo.

Una questione tutt’altro che secondaria, come sottolinea l’avvocato penalista Michele Sarno: «Tutte le persone devono essere messe in condizione di poterlo acquistare».

Quanto pesa un costo obbligatorio così elevato su chi per esempio utilizza la macchina per lavoro, come un corriere che consegna pacchi piuttosto che un operaio? «I costi per installazione, manutenzione, consumabili sono elevati (possono arrivare a 20mila/40mila euro l’anno)», spiega la dottoressa Silvia Bollani, esperta di sicurezza per Altroconsumo. «Mancano regole chiare su controlli post montaggio, verifica della taratura, circolazione post rimozione e gestione dei sigilli».

Un salasso

Chi guida senza il dispositivo rischia una multa da 158 a 638 euro e la sospensione della patente da uno a sei mesi.

Le sanzioni raddoppiano in caso di manomissione. «Il principio è giusto: prevenire la guida in stato di ebbrezza salvando vite», aggiunge l’avvocato Sarno. «Ma l’applicazione concreta presenta criticità». Sia tecniche che giuridiche. «Non mettiamo in discussione il principio di sicurezza alla base del dispositivo alcolock», spiega Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri.

«Manca però chiarezza normativa e tecnica sull’omologazione. C’è il rischio di monopolizzazione del servizio da parte di soggetti legati alle case costruttrici o a reti autorizzate, con esclusione delle carrozzerie indipendenti; infine serve un protocollo pubblico trasparente che consenta agli operatori qualificati del settore aftermarket di accedere legalmente al mercato dell’installazione. Chiediamo regole certe, formazione aperta e accesso equo al mercato».

Un altro punto centrale riguarda il parco auto nazionale. In Italia oltre il 20 per cento delle macchine in circolazione ha più di 19 anni. «Non tutte sono compatibili con l’alcolock», continua l’avvocato Sarno. «Non si può pretendere che chi ha un’utilitaria di vecchia generazione debba cambiare veicolo per adempiere a un obbligo». Secondo quanto previsto, l’installazione dell’alcolock è destinata a chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, con sentenza definitiva.

L’obbligo non è retroattivo e scatta dopo che il periodo di sospensione della patente è terminato. Sono previste due durate diverse, in base al livello di alcol rilevato al momento della violazione: con un tasso compreso tra 0,81 e 1,5 g/l, il dispositivo sarà obbligatorio per due anni, dopo una sospensione da sei mesi a un anno.

Se il tasso supera 1,5 g/l, l’alcolock dovrà essere utilizzato per tre anni, dopo una sospensione che può arrivare fino a due anni. In questo periodo, il conducente viene considerato neopatentato.

La questione officine

«L’alcolock può essere efficace nei casi di recidiva, meno se utilizzato come deterrenza, per cui informazione ed educazione sono sicuramente più efficaci», sottolinea Silvia Bollani.

«Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia europea per la sicurezza stradale e della Commissione europea, l’utilizzo degli alcolock si è dimostrato molto efficace nel ridurre la recidiva nella guida in stato di ebbrezza, con riduzioni che variano dal 40 per cento fino al 95 per cento rispetto a misure tradizionali come il ritiro della patente o le multe».

Resta aperto il nodo delle officine autorizzate. «Potrebbero essere poche le officine abilitate, scelte direttamente dai produttori. Questo creerebbe un mercato ristretto e costoso, difficile da sostenere in alcune zone del Paese», continua l’avvocato Sarno. Inoltre il dispositivo richiede una manutenzione costante. «Il sistema va tarato periodicamente. Ma la legge non dice chi deve effettuare la verifica. Ancora non è chiaro».

Senza considerare che se l’auto è condivisa in famiglia i punti di domanda aumentano. «Anche chi non ha precedenti dovrà soffiare nel bocchettone per far partire la macchina, ma basta un collutorio per impedire l’avvio dell’auto». E, come spiega Bollani, «s’impone così l’azzeramento dell’alcol anche in situazioni lecite e in situazioni di emergenza, ad esempio portare qualcuno al pronto soccorso. Lo strumento può bloccare il veicolo senza alternative».

Ma quante persone in Italia dovranno installare l’alcolock? Solo nel 2024, secondo il bilancio annuale della Polizia stradale, sono stati effettuati 760.337 controlli con etilometri e precursori (+23 per cento rispetto al 2023). Di questi, 13.310 conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Manca un dato certo riguardo i recidivi.

«Serve una linea chiara. In molti Paesi europei, l’alcolock è affiancato da corsi di educazione stradale e supporto psicologico. Questo tipo di approccio dovrebbe valere anche qui». Durante i controlli, il conducente dovrà esibire il certificato di installazione e la taratura aggiornata. Senza questi documenti, il veicolo può essere considerato non in regola.

«In sintesi, l’alcolock ha una solida base tecnica di efficacia», conclude Bollani: «Ma la versione italiana presenta criticità serie: costi, ingiustizie sociali, lacune normative, rischi di privacy e di bypass. Per essere davvero utile, servirebbero correttivi su costi, controlli, trasparenza e compatibili».

