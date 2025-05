I segreti di una ricetta, con un’infusione di aromi tramandata a memoria da quasi 70 anni, sono finiti al centro di una battaglia a colpi di carte bollate. Uno scontro tra dinastie del settore dei salumi, che andrà ancora avanti per mesi – forse anni – per determinare il destino del prosciutto cotto Ferrarini, nato dall’intuizione del capostipite dell’azienda Lauro Ferrarini nel 1956 quando ha trovato l’alchimia del suo successo più grande: il prosciutto cotto.

Quella ricetta è al centro del caso che ha innescato anche un cortocircuito economico e legale: la famiglia Ferrarini contesta l’attuale proprietà della società Ferrarini (gruppo Pini), fino a lambire, seppure indirettamente, il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, attraverso una società controllata dal Mef, la Amco, che si occupa di crediti deteriorati. Che ha la veste di spettatore interessato e di garante.

Alla causa civile avviata dalla famiglia Ferrarini contro il gruppo Pini, ora titolare del marchio Ferrarini, si aggiunge la querela, depositata alla procura di Reggio Emilia il 9 aprile, per chiedere alla magistratura di fare chiarezza sulla titolarità della ricetta segreta. Lo scontro è totale, estendendosi così sul territorio penale.

Il ruolo di Amco

Ma bisogna fare un passo indietro per ricostruire la genesi della guerra del prosciutto. La Ferrarini, guidata dagli eredi del fondatore, è entrata in crisi nello scorso decennio. I conti sono andati in rosso e così c’è stata la prima proposta di concordato risalente al 2018. Due anni dopo è scattata un’operazione di salvataggio, attraverso l’investimento del gruppo Pini, i re della bresaola.

Nel frattempo è stato necessario il coinvolgimento dell’Amco, la società del Mef, all’epoca guidata dall’amministratrice delegata, Marina Natale, nominata dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan (governo Gentiloni).

L’Amco si è fatta carico di assorbire i crediti deteriorati di alcune banche e si è impegnata, con un finanziamento di 12 milioni di euro a diventare partner – dopo l’omologazione del concordato – del gruppo Pini, attraverso la costituzione della Rilancio industriale agroalimentare srl.

L’omologa è stata completata alla fine del 2024. La società del Mef, nel frattempo passata nelle mani del nuovo ad, Andrea Munari (nominato da Giorgetti), ha deciso di prorogare fino all’inizio del 2026 l’impegno del concordato. Nulla di nuovo rispetto agli orientamenti precedenti.

L’intento della società del Mef resta quello di mantenere gli impegni – di anno in anno – nel solco di quanto indicato dal piano di risanamento. Il dossier è lungo e complesso. Il futuro si preannuncia altrettanto complicato: sullo sfondo resta la battaglia legale che non giova all’immagine del brand. E crea inevitabili fibrillazioni. L’obiettivo della causa civile è di ottenere un indennizzo economico, ma il fascicolo in procura potrebbe avere altre ricadute. A quel punto la situazione potrebbe cambiare.

Fatto sta che la battaglia in tribunale è scaturita con l’irrigidimento dei rapporti tra la famiglia Ferrarini e il gruppo Pini. Nell’ambito dell’operazione di salvataggio, i Ferrarini erano stati inseriti nel management per dare continuità all’azienda; poi ci sono state frizioni e hanno accusato l’attuale proprietà di essere stati ­«esautorati» dal comando.

Ricetta contesa

L’oggetto della contesa è la ricetta segreta per il prosciutto cotto: gli eredi Ferrarini accusano il gruppo Pini di essersi appropriato dell’infuso pregiato. Per questo, dopo l’avvio di un contenzioso civile, a inizio aprile ha depositato una denuncia alla procura di Reggio Emilia.

«Il decotto ottenibile con la ricetta di Lauro Ferrarini non era certo disponibile sul mercato, e quindi liberamente analizzabile, ma, come detto, era unicamente fornito in via riservata ed esclusiva a “Ferrarini S.p.A.” da Farneto (una società terza, ndr) per essere iniettato nei prosciutti cotti», scrivono i legali nella querela.

Da qui l’accusa: «Per raggiungere quel risultato» è «stato necessario muovere dall’analisi del decotto, fornito, in via riservata, ed esclusiva da Farneto a “Ferrarini S.p.A.”, attraverso, appunto, un’attività (illecita) di reverse engineering».

La versione è respinta al mittente dal gruppo Pini: «La ricetta del prosciutto cotto Ferrarini è di proprietà di Ferrarini SpA quale parte del patrimonio dell’azienda. In merito alla vicenda, sulla quale c’è un giudizio civile in corso, la società confida nel lavoro delle autorità competenti».

Sulla querela, invece, il gruppo Pini non si espone. Ma rivendica ancora la gestione del brand: «Ferrarini continua a produrre a pieno regime garantendo ai suoi clienti e consumatori il massimo livello qualitativo. Oggi Ferrarini (ricordiamo l’entrata in concordato nel 2018 dopo una gestione fallimentare) sta crescendo in modo importante dando servizio e qualità ai propri clienti e consumatori».

Il messaggio vuole poi rassicurare i partner e i consumatori sullo stato di salute dell’azienda: «La nuova traiettoria di sviluppo della società, forte di investimenti infrastrutturali, della crescita dell’export e del lancio di nuovi prodotti, continua il consolidamento e trova riscontro nei risultati economici: nel 2024, Ferrarini ha registrato una crescita del 35 per cento sul fatturato». Resta il rimpallo di responsabilità che lascia il compito di sbrogliare l’intrico alla magistratura. Con l’Amco alla finestra.

