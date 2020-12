Fatti

Il V-Day sarà in tutta Italia il 27 dicembre. L’istituto Spallanzani comunica: primi cinque vaccini a una infermiera, un operatore sanitario, una ricercatrice e due medici. Già stabilita la suddivisione delle prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech regione per regione, in testa la Lombardia con quasi 305 mila dosi