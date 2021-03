Sono 21.267 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 363.767 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 18.765 anche se su 335.189 test effettuati. Il tasso di positività tuttavia è salito al 5,8 per cento (ieri era al 5,6 per cento). Mercoledì 17 marzo i nuovi casi erano stati 23.059 su 369.084 tamponi.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 460, in diminuzione rispetto a ieri quando erano state 551. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.588 mentre ieri erano 3.546. In totale i deceduti da inizio pandemia è di 106.339 persone. Le dosi di vaccino somministrate hanno superato la cifra di otto milioni, attestandosi su 8.346.445.

