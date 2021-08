Sono 4.168 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia su 101.341 tamponi, con un tasso di positività che sale al 4,1 per cento: questi i dati del consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Ieri il tasso di positività era al 3,3 per cento, si erano registrati infatti 5.923 casi su 175.539 tamponi.

Sono stati registrati altri 44 morti, ieri 23, che portano a 128.795 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Sono 485 i ricoverati in terapia intensiva, ieri erano 472. Dall’inizio della pandemia i dimessi o guariti sono 4.224.429. Le dosi di vaccino somministrate hanno raggiunto i 75.444.859, per un totale di 36.436.297 di persone vaccinate, 67,46 per cento della popolazione over 12.

