Negli Stati Uniti gli immunodepressi riceveranno una terza dose di vaccino. La decisione è stata presa dalla Food and drug administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici: alle persone con problemi del sistema immunitario sarà inoculato una nuova dose di vaccino Pfizer o Moderna.

«Il paese è entrato in un’altra ondata della pandemia di Covi, e la Fda è particolarmente cosciente del fatto che le persone immunodepresse sono particolarmente a rischio», ha dichiarato il commissario dell’ente, Janet Woodcock, annunciando il provvedimento.

«L’azione di oggi permetterà ai dottori di rafforzare l’immunità al corona virus delle persone che hanno bisogno di più protezione», ha proseguito Woodcock. «Come abbiamo detto in altre occasioni, le altre persone che sono già vaccinate sono protette a pieno e in modo adeguato e non hanno bisogno di una dose aggiuntiva di vaccino in questo momento.

La direttrice del Center for discese control and prevention, l’agenzia federale statunitense che si occupa della sanità publica, ha poi affermato che le persone che avranno bisogno del richiamo perché immunodepresse costituiscono meno del tre per cento della popolazione.

