Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus. Questo quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio, in lieve calo rispetto a ieri, quando ne sono stati registrati 19.978. Sono 139.758 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio, in calo rispetto a ieri, 172.119. Il tasso di positività è salito 13,3 per cento (+1,7 per cento rispetto a ieri). Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva, 2.615, in crescita di 22 unità rispetto a ieri.

In lieve calo il numero dei mosrti. Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 361 vittime, un numero in calo, ieri erano 483. In totale dall'inizio dell'emergenza sono morte 78.755.

