Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la chiusura delle scuole per l’infanzia nella regione dal 2 al 14 novembre. Durante una diretta facebook sull'emergenza Covid in Campania, De Luca ha motivato la sua decisione dicendo: «Solo oggi abbiamo registrato 78 contagi tra i bambini 0-5 anni ed è il motivo per cui chiudiamo le scuole d'infanzia. Sono vettori terribili per le famiglie, anche se asintomatici, ma contagiano in maniera spaventosa». L’ordinanza va ad aggiungersi a quella emessa due settimane fa che aveva proibito la didattica in presenza in tutte le scuole della regione.

Sulla situazione contagi nella regione e nel paese De Luca ha poi detto di ritenere che «la situazione si è aggravata anche per i ritardi del governo, ritardi che continua ad avere», tanto che in Campania «a marzo nella punta più alta i ricoveri Covid erano 622, già oggi sono 1.300 ricoveri, a marzo i positivi erano 4mila, oggi sono 40mila».

