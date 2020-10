Secondo il report settimanale dell’Istituto superiore della sanità, nella settimana fra il 19 e il 25 ottobre sono stati registrati 100.446 nuovi casi di Covid-19. Si tratta di un incremento quasi doppio rispetto ai 52.960 nuovi contagiati individuati nella settimana fra il 12 e il 18 ottobre. La situazione secondo l’Istituto è ancora riferibile a uno scenario di tipo 3, ma in evoluzione verso uno di tipo 4. Uno scenario, quest’ultimo, in realtà già presente in alcune regioni dove la trasmissione del virus viaggia più velocemente.

Sempre sul versante regionale sono 11 le regioni a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Covid-19. Inoltre, questa settimana per la prima volte alcuni territori hanno superato la soglia critica del 40 per cento di posti letti occupati. Il report raccomanda quindi ai cittadini di ridurre al minimo le interazioni con altre persone e di stare il più possibile a casa.

