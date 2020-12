Aumenta il contagio da Covid-19: «In Italia per la prima volta dopo diverse settimane torna a salire l’Rt». esordisce così, Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, nel suo videoreport dopo la conferenza stampa settimanale al ministero. La media in Italia ha raggiunto lo 0,86, in alcune regioni «come Lazio, Lombardia e Veneto supera l’1». Scende ma è ancora elevata l’incidenza del Covid-19. Si è attestata a 375 casi su 100 mila abitanti, «resta alta», inoltre «supera la soglia critica sia il tasso di occupazione delle terapie intensive che in area medica», ovvero i ricoveri. Per questo, conclude, «bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti, soprattutto evitare aggregazioni e proteggere gli anziani». Rezza ha ricordato infine l’importanza del distanziamento fisico, dell’utilizzo delle mascherine e del lavaggio delle mani.

© Riproduzione riservata