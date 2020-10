Nel suo discorso al Bundestag, il parlamento tedesco, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha spiegato le misure annunciate ieri che prevedono un semi lockdown a partire dal 2 novembre per cercare di fermare l’aumento dei contagi da Covid-19 nel paese. Merkel ha detto di ritenere che la situazione in Germania è «drammatica e riguarda tutti senza eccezione» La cancelliera ha poi sottolineato che l'alto numero di infezioni si rispecchia anche negli ospedali, dove «il numero dei pazienti nelle terapie intensive è raddoppiato in 10 giorni» per poi aggiungere che «nel giro di alcune settimane il sistema sanitario potrebbe essere sopraffatto». La leader tedesca ha poi concluso dicendo di ritenere le misure restrittive «adeguate alla situazione».

