Sono 8.292 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6 per cento. Il numero scende per via del minor numero di test processati. Ieri i casi segnalati erano stati 10.176 su 338.436 tamponi effettuati, il tasso di positività era al 3 per cento

Nelle ultime 24 ore si registrano altri 139 morti, in netto calo rispetto ieri, quando erano stati 224. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 122. 833. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 3.604.523.

Le somministrazioni di vaccino sono quasi 24 milioni di dosi: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 23.829.080.

