Sono 5.664 i nuovi casi di coronavirus su 160.870 i tamponi, il tasso di positività risale al 3,5 per cento: questo quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile sulla situazione del contagio. Ieri i nuovi contagi 7.188 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia, su 254.006 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute.

Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 7.409 su 225.486 tamponi e il tasso di positività era sceso al 2,8 per cento.

Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 19, in calo rispetto a ieri quando il numero dei morti era stato di 34.

Le vittime da inizio pandemia sono in tutto 128.432. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 384, ieri erano 372. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 4.183.709.

Le dosi di vaccino somministrate hanno raggiunto i 73.748.582, per un totale di 35.547.400 persone vaccinate. Il 65,82 per cento della popolazione over 12.

