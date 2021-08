In leggera risalita il tasso di positività, che passa dal 3 al 3,35 per cento. A oggi sono 121.285 le persone infettate dal coronavirus

Ancora in aumento i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 7.270 nuovi contagi. Ieri erano 6.968, 302 in meno. Il totale da inizio pandemia sale così a 4.420.429 contagiati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute.

Stabile invece il numero dei decessi: oggi sono 30 le vittime, ieri erano 31. Il totale dei morti in Italia per l’infezione da Sars-Cov-2 è di 128.334.

Con 216.969 tamponi processati nelle ultime 24 ore il tasso di positività su test è in leggera risalita rispetto a ieri: il dato odierno è del 3,35 per cento contro il 3 per cento dell’11 agosto.

Continuano a salire anche i ricoveri: +15 quelli in terapia intensiva, per un totale di 352. In aumento anche i ricoveri in reparto a +27, per un totale di 2.975.

Cresce anche il numero dei guariti: sono 4.715 guarigioni contro le 4.450 di ieri. Il totale da inizio pandemia è di 4.170.810.

Il totale delle persone alle prese con il virus a oggi, 12 agosto, è di 121.285. Di questi, 117.958 sono in isolamento domiciliare.

