Sono 10.925 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia il 17 ottobre, in aumento ancora più deciso rispetto e ieri, quando si erano registrati 10.010 nuovi casi accertati. Crescono anche i tamponi, 165mila, mentre ieri ne erano stati registrati 150mila. Continuano ad aumentare le vittime, 47 nuovi morti, in lieve calo rispetto a ieri, quando erano 55. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, 705, in costante aumento dato che ieri erano 638. Questo quanto si apprende dal bollettino pubblicato quotidianamente dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 402.536 casi e 36.474 vittime.

© Riproduzione riservata