Il numero totale delle persone attualmente alle prese con il coronavirus è di 128.696, 168 in più rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 3.477

Continuano ad aumentare gli attuali positivi al Covid in Italia con quasi 3mila nuovi casi: l'incremento odierno di 3.674 nuovi contagiati porta a 124.250 le persone alle prese con il virus a oggi, 16 agosto. Di queste 120.848 sono in isolamento domiciliare.

Continua così a crescere il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia, sono 168 in più di ieri per un totale di 128.696.

Sono invece 24 i decessi registrati nelle ultime 24 ore: il totale da inizio pandemia a 128.456.

I nuovi guariti dal coronavirus sono 3.477: il numero di persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 e poi si sono negativizzate è di 4.187.186.

© Riproduzione riservata