Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta, è stato arrestato alle Bahamas. Lo ha confermato Damian Williams, procuratore del distretto meridionale di New York.

«Le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune nel ritenere responsabili tutti gli individui associati a Ftx che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge», ha detto il primo ministro delle Bahamas Philip Davis alla Cnbc.

Verso l’estradizione

Ftx aveva presentato istanza di fallimento l’11 novembre. La società ha sede alla Bahamas e dopo il fallimento Bankman-Fried non ha mai lasciato il suo complesso di lusso a Nassau. Ora il governo delle Bahamas ha confermato che sarà estradato negli Stati Uniti, non appena sarà formalizzata l’accusa.

Bankman-Fried potrebbe contestare la sua estradizione, ma questo dovrebbe eventualmente soltanto ritardare e non impedire l’estradizione.

