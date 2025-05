Un recente documento suggerisce interventi innovativi, dall’accorpamento di alcuni dei tanti (troppi) profili professionali sanitari allo snellimento delle procedure burocratiche per il riconoscimento dei titoli di studio esteri che, insieme ai bassi stipendi, fa sì che ci troviamo tra gli ultimi in termini di attrattività per il personale straniero. Ora si attendono le risposte del governo

Nei giorni scorsi la Conferenza delle regioni ha divulgato un importante documento con analisi e proposte relative al personale del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Il documento è complesso e ripercorre molti aspetti che abbiamo già analizzato su queste pagine. Il messaggio forse più importante è che esistono temi generali sui quali la frammentazione regionale della sanità non impedisce di trovare una linea comune di interlocuzione con il governo.

Questo attiene in particolare ai molti aspetti problematici sui quali le Regioni non hanno giurisdizione e sui quali sarebbe urgente intervenire. Cito, tra i tanti elencati nel documento, l’accorpamento di alcuni dei tanti (troppi) profili professionali sanitari (31 di cui 23 nelle aree infermieristica, ostetrica, tecnica, riabilitativa e della prevenzione) e la definizione di equipollenze che migliorerebbero l’integrazione tra le diverse figure professionali garantendo un utilizzo più efficace del personale sanitario.

Ma potrei citare anche lo snellimento delle procedure burocratiche per il riconoscimento dei titoli di studio esteri che, insieme ai bassi stipendi, fa sì che ci troviamo tra gli ultimi in termini di attrattività per il personale straniero (meno dell’1 per cento di medici e il 5,2 per cento di infermieri formati all’estero, mentre la media Ocse è rispettivamente 18,9 per cento e 8,7 per cento).

Al tema delle retribuzioni il documento riporta un dato interessante e poco citato per quanto riguarda lo stipendio degli infermieri: mentre in Italia la loro retribuzione è pari al salario medio del paese, nei paesi Ocse è mediamente superiore del 20 per cento. È come dire che il valore sociale che all’estero si attribuisce alla professione infermieristica è superiore a quello che gli attribuiamo noi, e questo ci pone in una condizione di svantaggio nella sempre più serrata competizione internazionale per l’accaparramento di professionisti sanitari.

Altro tema di interesse è il disequilibrio crescente tra le varie professioni sanitarie. Per esempio, mentre in Europa vi sono in media 2,5 infermieri per ogni medico, in Italia ce ne sono solo 1,5. Il più elevato numero di accessi alla Facoltà di medicina, deciso da questo governo (al di là del necessario), tende, secondo la Conferenza delle regioni, a polarizzare verso quella scelta i percorsi di laurea dei giovani, erodendo ulteriormente l’attrattività delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche e della prevenzione.

La disponibilità dei posti dei diversi corsi di laurea dovrebbe dunque essere attentamente calibrata e dovrebbero essere realizzate su scala nazionale campagne di promozione delle professioni ritenute cruciali per la tenuta del Ssn.

In modo analogo, la Conferenza delle Regioni sottolinea come sia necessario agire sulla distribuzione dei contratti di formazione specialistica per riequilibrare una situazione che vede un eccesso di domande per specializzazioni quali la dermatologia e la chirurgia plastica e una fuga da altre quali anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, medicina d’emergenza-urgenza, medicina nucleare, radioterapia, indispensabili e fondamentali per il funzionamento del Ssn.

Se questo sembra ledere il diritto alla libertà di scelta dei giovani medici, bisogna considerare che è lo Stato a pagare le borse di studio della loro formazione specialistica e che, nell’indirizzare le proprie risorse, lo Stato deve tenere conto in primo luogo dell’interesse di tutti i cittadini.

Per quanto riguarda infine la crisi della medicina generale, le regioni sottolineano l’essenzialità di formare anche i medici di famiglia nelle università, dando loro pari dignità e una borsa di studio equivalente a quella degli altri specializzandi. A questo si aggiunge la richiesta di ”creare le condizioni giuridiche per il possibile impiego dei dirigenti medici dipendenti del Ssn a rapporto di lavoro esclusivo per la copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, anche in orario aggiuntivo”. In altre parole si potrebbe finalmente abbattere il rigido confine che separa l’assistenza territoriale da quella ospedaliera.

Le regioni hanno battuto un colpo. Ora si attendono le risposte del governo.

