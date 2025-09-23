il ricordo del giornalista ucciso dalla camorra

Cronista dei senza potere: quarant’anni dopo Giancarlo Siani è ancora un esempio

A Napoli la consegna alla memoria del tesserino da Giornalista professionista a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra, mostrato da Paolo Siani, deputato PD e fratello di Giancarlo
Nello Trocchia
23 settembre 2025 • 20:36Aggiornato, 23 settembre 2025 • 20:38

La sera del 23 settembre 1985 e a Napoli il cronista precario, collaboratore del giornale del sud, Il Mattino, viene ucciso da due killer della Camorra. il racconto sul giovane che ha segnato e segna ancora generazioni

Vomero, zona piazza Leonardo. È la sera del 23 settembre 1985 e a Napoli l’estate sembra non voglia finire. In macchina, una Mehari verde bottiglia, c’è Giancarlo Siani. Fa il cronista precario, collaboratore del giornale del sud, Il Mattino. Quando torna a casa dal lavoro ad aspettarlo ci sono due killer della camorra che lo uccidono prima di darsi alla fuga. Giancarlo Siani è l’unico cronista campano ucciso dalla malavita. Martedì un profluvio di dichiarazioni ha ricordato i 40 anni dalla sua

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e i misteri sulla cattura del boss, il suo ulimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. 