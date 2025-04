Federica Mondani è la professionista che ha seguito le cause (poi perse) per i canoni non versati dal politico ai locatori delle case di pregio. Anche dopo essere diventata consigliera per le “pari opportunità” alla Difesa, ha assistito il ministro negli esposti ai pm contro i media

Federica Mondani e Guido Crosetto. La prima è un’esperta avvocata, il secondo è l’attuale ministro della Difesa, già lobbista nel settore degli armamenti. Insieme hanno affrontato, nei rispettivi ruoli di legale e parte in causa, i contenziosi che, negli anni, hanno riguardato i mancati pagamenti degli affitti negli appartamenti abitati dal fondatore di Fratelli D’Italia, saga immobiliare svelata da Domani.

Dopo i capitomboli giudiziari, i due si sono nuovamente ritrovati visto che Mondani è stata nominata, nel gennaio 2023, consulente proprio del ministro Crosetto con delega alle pari opportunità, settore nel quale Mondani vanta una lunga esperienza. L’avvocata, tuttavia, non ha rinunciato a difenderlo in faccende personali: ha continuato a rappresentare il ministro, come da alcuni atti giudiziari depositati alla procura di Roma e Perugia.

Peraltro al ministero della Difesa, l’avvocata ha ritrovato una vecchia conoscenza: nel 2012 aveva lavorato come consulente per Isabella Rauti, all’epoca consigliera regionale e oggi sottosegretario al ministero guidato proprio da Crosetto.

Per quella prestazione professionale, risalente a oltre dieci anni fa, di recente c’è stato un pronunciamento della Cassazione che ha dato torto a Mondani che pretendeva dalla regione il pagamento di un residuo di compenso per l’attività svolta. Ma andiamo con ordine e iniziamo dagli incroci con il ministro a proposito delle cause sugli affitti non pagati.

Le cause perse

La prima sentenza è dell’aprile 2016. Crosetto era difeso da un’ avvocata dello studio legale Mondani. La vicenda riguardava il contenzioso, con seguito di ipoteca giudiziale, tra il fondatore di Fratelli d’Italia e Albergo di Russia, che gestisce e possiede immobili principeschi in centro a Roma, proprietaria, inoltre, sia del celebre marchio Hotel de Russie sia del palazzo che ospita l’albergo conosciuto in tutto il mondo per il suo lusso e la sua storia.

Il motivo della causa: l’attuale ministro aveva affittato un appartamento di pregio, nella centralissima via Margutta, e non aveva pagato per alcuni mesi l’affitto, aveva così ricevuto ordine di sfratto per la morosità, ma dopo la sottoscrizione di una scrittura privata non aveva rispettato nemmeno questa.

La sentenza ha chiuso il caso condannando Crosetto, con tanto di ipoteca giudiziale da 60mila euro su una porzione di abitazione che il ministro ha in Piemonte, nella sua Cuneo. Ipoteca poi cancellata.

Ma non è l’unico incrocio tra lo studio legale e l’ex lobbista. Nell’altra causa persa, è proprio Federica Mondani a difendere Guido Crosetto, così come risulta dalla sentenza emessa nel 2022 e che ha visto nuovamente sconfitto l’attuale ministro. Anche in questo caso stesso schema: canoni non pagati, contenzioso e condanna.

La sentenza del tribunale di Roma arriva nell’aprile 2022. Come negli altri contenziosi legali, alla fine dell’esito giudiziario l’attuale ministro ha trovato l’accordo e ripianato tutto. Dieci mesi dopo l’ennesima sconfitta, Crosetto e Mondani si ritrovano: non in un aula di tribunale bensì al ministero della Difesa.

La nomina a consulente

Da febbraio 2023 l’avvocata è, infatti, diventata consulente giuridica del ministro per le pari opportunità con un compenso di 70 mila all’anno, fino al termine del mandato governativo. In tutto potrebbe incassare circa 330mila euro grazie alla stima del ministro. Sempre due anni fa, Mondani è stata nominata pure componente del collegio sindacale di Fincantieri Infrastructure Spa, la spa pubblica leader nella costruzione delle navi della difesa.

Mondani è stata, inoltre, fiduciaria «di Roma Capitale per le materie connesse al risarcimento danni per fatto illecito, consulente al ministero delle pari opportunità, assessora, esperta Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale) presso il Dipartimento delle Pari Opportunità», si legge sul suo lungo curriculum. Incarichi ne aveva già avuti anche alla Difesa, ma per la prima volta è diventata consulente delle pari opportunità del ministro.

Proprio al ministero ha ritrovato Rauti, che oggi ricopre l’incarico di sottosegretaria. Mondani e Rauti sono soci fondatrici di un’associazione senza scopo di lucro, Hands of women, che ha come obiettivo la promozione e la protezione dei diritti umani e civili delle donne e delle bambine.

Rauti e Mondani avevano lavorato fianco a fianco anche anni fa quando la prima era consigliera regionale nel Lazio e la seconda aveva ricoperto l’incarico di consulente.

Proprio in merito a quella prestazione d’opera, Mondani ha fatto causa per ottenere il pagamento di 18 mila euro a titolo di residuo compenso per l’attività svolta. Inizialmente il tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta dalla regione contro il decreto ingiuntivo. Ma in appello e successivamente in Cassazione il verdetto è stato ribaltato.

Mondani non ha risposto alle nostre domande: la prima riguardava l’eventuale interruzione del rapporto professionale, avvocato-cliente, con Crosetto. Un rapporto che non si è interrotto neanche dopo la nomina a consulente: c’è il suo nome nel verbale di sommarie informazioni rese dal ministro, nel gennaio 2024, ai pm di Perugia (il celebre verbale contro i vertici dell’Aise). E c’è la sua firma pure nelle due note depositate.

